هكذا احتفلت رانيا يوسف و ابنتيها بالأعياد المجيدة...صور

رانيا يوسف

بعد موجة عارمة من الجدل حول الفساتين التى ارتدتها، أطلت النجمة رانيا يوسف مرة أخرى على (السوشيال ميديا)، ولكن هذه المرة للاحتفال بـ(الكريسماس).

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها مجموعة من الصورة مع ابنتيها، وهن يحتفلن بالكريسماس، وخلفهما شجرة عملاقة ملونة، حسب موقع اليوم السابع .

رانيا نشرت قبل عدة أيام صورا من جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة الكريسماس بفستان أخضر، لاقى استحسان جمهورها، ومتابعيها، بعد الجدل الذى أثارته مؤخرا بفستانها الأصفر المثير والذى ظهرت به فى احدى الحفلات، ومن قبله فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الذى أثار ضجة كبيرة لجرأته .