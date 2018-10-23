بكلمات تشبّعت بمرارة الفراق سوزان نجم الدين توجه رسالة صوتية لابنتها في يوم ميلادها

سوزان نجم الدين

أثّرت كلمات النجمة السورية سوزان نجم الدين في نفوس متابعيها بشكل كبير، حيث قامت بمشاركة مقطع فيديو لابنتها سارة التي لم تراها منذ عامين وأكثر، وقامت بتوجيه رسالة صوتية لها احتفالًا بيوم ميلادها حملت في طياتها ألم الفراق والبعد وأمنيات في القلب بلقاء قريب يجمع الشمل مرة أخرى.

وتركت سوزان تعليقًا على الفيديو قالت فيه: " كل عام وأنت نور عيوني ونبض قلبي ياأول فرحة بحياتي سوسو. الله يحميكي ويخليلي ياكي انت وإخواتك. اشتأتلكن بحجم الكون".

وبدأت الفنّانة السورية رسالتها لابنتها في المقطع الصوتي وقالت: " سنتين ونص ما ضميتك لحضني، ما متعت عيني فيكي وانت عم تكبري، بس إنت عم تكبري بقلبي وعيوني وبروحي لي عم تضمك من بعيد وتدعيلك الله يحميكي ويخليلي ياكي".

View this post on Instagram A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen) on Oct 22, 2018 at 4:56am PDT

الجدير بالذكر، أن سوزان نجم الدين أوضحت سابقًا بأنها حاولت السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث مكان إقامة أولادها الثلاثة، إلّا أنه تم رفض التأشيرة بسبب الوضع السياسي في سوريا ولم تفلح أي من محاولاتها حتى الآن، وعبّرت مسبقًا عن إحباطها بسبب ذلك وقالت: "لست حزينة على نفسي. لكنني حزينة لحال جميع السوريين عما فعلته الحرب بنا، وجميعنا في خندق واحد".

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