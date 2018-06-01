شيرين و حسام حبيب 1 من 2

شاهد كيف احتفلت شيرين بعيد ميلاد حسام حبيب 2 من 2

نشرت الفنانة شيرين فيديو على صفحتها الشخصية بموقع (إنستجرام )وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب الواحد والثلاثين، وقد تبادل حسام وشيرين القبلات أمام تورتة الاحتفال لهذه المناسبة ، خاصة أنه أول عيد ميلاد لحسام بعد زواجهما ..وعلقت شيرين علي الفيديو قائلة: (كل سنة وأنت جنبي وأنت نور عيني يا أطيب وأحن قلب في الدنيا)، حسب موقع دنيا الوطن.

الجدير بالذكر أن شيرين احتفلت بعيد ميلاد حسام في دبي ، وذلك بسبب تواجدها هناك هذه الأيام بعد أن شاركت بالأمس في برنامج

( مجموعة إنسان) للإعلامي علي العلياني، احتفلت شيرين بعدها في دبي بعيد ميلاد حسام حبيب.