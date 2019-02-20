بالصور: تعرف الى عائلة زوج أنغام (الجديد)

أنغام و أحمد إبراهيم

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للموزع أحمد إبراهيم عائلة زوج أتغام (الجديد) وزوجته الأولى ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة، الصديقة المقربة لأنغام. وظهر إبراهيم فى الصورة برفقة زوجته السابقة وابنيه منها.

من ناحية أخرى أكد مصدر أن أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ فترة ولكنهما أعلنا عن الخبر منذ ساعات، مشيرا إلى أنه منفصل عن زوجته الأولى قبل زواجه من أنغام، حسب موقع صدى البلد.