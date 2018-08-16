تعرّفوا على قصة جو رعد والطفلة فاطمة التي تكفّل بتعليمها ورعايتها

جو رعد

تداول يوم أمس بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة تروي قصة الطفلة اليتيمة فاطمة، وهي تبلغ من العمر 12 عامًا، وتعمل في تصليح السيارات مقابل أجر مادي بسيط حتى تستطيع أن تُعين أهلها.

هذه الطفلة البريئة تحلم بأن تصبح كوافيرة مشهورة في المستقبل حتى تتمكّن من شراء الثياب الجديدة لأخواتها الصغار، وهذا الأمر هو الذي حرّك مشاعر مصفف الشعر اللبناني والفنان جو رعد، وبمجرد أن رأى صورة فاطمة التي انتشرت، كتب تغريدة من خلال حسابه على موقع توتير وقال:

"الرجاء من فاطمة اذا بتعرفوها تتوجه لصالون جو رعد بفردان نحنا رح نعلمها المهنة الى جانب دراستها خليها تتمرس من زغرها ولما تكبر انشا الله تشتغل بالمهنة وتحقق حلمها".

الجميل في الأمر أنه بعد ساعات قليلة، قام جو بنشر صورة تجمعه بالطفلة فاطمة بعدما نجح في الوصول إليها، وذكر جو أن هذه الطفلة ذكرته بطفولته حيث أنه كان يتيمًا أيضًا.

وأرفق جو تعليقًا على الصورة قال فيه: "فاطمة قبل اسبوع من العيد قدمتلي احلى عيدية.. شفت فيها جودت الزغير اللي وصل ع بيروت وحيد عم يفتش على فرصة ليصير مشهور".

وأضاف: " حققت فرصتي وصرت جو رعد وفاطمة يوما ما رح تصير متل ما بتتمنى.. من هلء كل سنة وكل ايامي وأيام فاطمة وأيام المحبين أعياد".

تفاعل الجمهور مع هذا الأمر الذي بثّ روح الحب والعطاء في قلوبهم، وأثنى الكثير من الفنّانين على التصرّف الطيّب الذي قام به جو رعد وتكفّله برعاية فاطمة والتعهد بتعليمها أصول المهنة، وبالتأكيد لن تجد فاطمة أفضل من مصفف الشعر المشهور لتحقّق حلمها في عالم التجميل.

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