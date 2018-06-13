صورة: نيللي كريم تحتفل بانتهاء تصوير (اختفاء)

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نيللي كريم تحتفل بانتهاء تصوير (اختفاء) 2 من 2

إحتفلت الممثلة المصرية نيللي كريم بإنتهاء تصوير مسلسل (إختفاء)، مع عدد كبير من صناع المسلسل. الذي تقوم ببطولته الى جانب كل هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، ومحمد علاء، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

ونشرت كريم عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من الإحتفال وعلّقت: (امبارح الساعة الخامسة صباحا.. فركش.. أريد أن أشكر كل شخص من قلبي)، حسب موقع الفن.