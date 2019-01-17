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صورة: هيفاء وهبي تفاجىء جمهورها بلون شعرها الجديد

صورة: هيفاء وهبي تفاجىء جمهورها بلون شعرها الجديد
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