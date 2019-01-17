صورة: هيفاء وهبي تفاجىء جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفاء وهبي

صدمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بلوك جديد اعتمدته ونشرت صوراً لها مباشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما بدلت لون شعرها وحولته الى اللون الوردي الفاتح، حسب موقع الفن.

وتجرأت هيفاء وهبي أن تتخلى عن لون شعرها السابق بعدما اعتمدت اللون البني الداكن لفترة طويلة كما اعتمدت اللون الأحمر أثناء تصويرها مسلسل (كلام على ورق) وأيضا اعتمدت اللون الأسود في انطلاقتها الفنية.

وعلقت هيفاء على إحدى صورها قائلة:( دائما أنظروا الى الجانب الوردي من حياتكم).