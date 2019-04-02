10 آلاف ليرة غرامة للممثلة والعارضة التركية هاندا أرتشيل لانتهاكها عقد عمل

الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة هاندا ارتشيل

واجهت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة هاندا ارتشيل دعوى قضائية أمام إحدى محاكم إسطنبول رفعت عليها من قبل الوكالة التي كانت تدير أعمالها والتي قامت "هاندا" بفسخ التعاقد معها، حيث تم تغريم النجمة التركية 10 آلاف ليرة بسبب انتهاكها للعقد والعمل مع وكالة أخرى.

قالت الممثلة التركية بخصوص هذا الموضوع: "لقد اختلفت مع الشركة المدعية، وألغيت العقد المبرم بيننا لأنها تدير أعمالى بطريقة سيئة و تسيطر على مسيرتي الفنية ولا تسمح بارتباطي بأي عمل فني لفترة طويلة".

قررت المحكمة إرسال العقد إلى الخبير وتأجيل جلسات القضية، ثم قضت المحكمة بعد ذلك بتغريم النجمة الشهيرة 5 آلاف ليرة قيمة الشرط الجزائي المتعاقد عليها و5 آلاف ليره كتعويض للمدعى، حيث أوضح محاموا الطرفين أنه لا يوجد أي إمكانية للتصالح.

والجدير بالذكر أن الجميلة هاندا ارتشيل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت في مدينة بالق أسير جنوب مرمرة وهي مدينة تركية على بحر أيجا سنة 1993، وأهم أعمالها الفنية التي قامت بها: مسلسل المدرسة المجنونة، وشجرة الحياة، ولكن كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال دورها في مسلسل بنات الشمس، كما أنها تدرس في قسم الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وفي عام 2012 انضمت " هاندا " الى مسابقة ملكة جمال اذربيجان وحازت اللقب.

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