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10 آلاف ليرة غرامة للممثلة والعارضة التركية هاندا أرتشيل لانتهاكها عقد عمل

10 آلاف ليرة غرامة للممثلة والعارضة التركية هاندا أرتشيل لانتهاكها عقد عمل
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