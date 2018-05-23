21 مليون مشاهدة لـ(كلبش2) خلال أربعة أيام

استطاع النجم أمير كرارة أن يحسم الصراع لصالحه، بعد عرض 4 حلقات من الجزء الثاني من مسلسل (كلبش)، في ظل المنافسة الشرسة من قبل نجوم الدراما، على عدد كبير من الفضائيات، بعد أن تفوق في الحصول على عدد كبير من المشاهدات للحلقات الأربع الأولى، على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

واقترب مسلسل (كلبش 2)، بعد عرض 4 حلقات من 21 مليون مشاهدة، وهو الرقم الأكبر حتى الآن، خاصة أن الفنان محمد رمضان حقق 20 مليونا و680 ألف مشاهدة للحلقات الخمس من مسلسل (نسر الصعيد).

وحقق (كلبش) الجزء الثاني خلال الوقت الحالي، علي قناة (الحياة)، الحلقة الأولى 6.360 مليون مشاهدة، والحلقة الثانية 4.890 مليون، والحلقة الثالثة 3.830 مليون، والحلقة الرابعة 3.360 مليون، بإجمالي 18 مليونا ونصف المليون مشاهدة.

(كلبش 2)، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكي، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض حصريا على مجموعة قنوات الحياة.