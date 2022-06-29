لبنى عبدالعزيز تكشف وصية دلال عبدالعزيز لابنتيها

كشفت الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز وصية الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم قبل وفاتها.

أوضحت لبنى عبدالعزيز في تصريحات خاصة لها أن دلال عبدالعزيز أوصت ابنتيها بالاطمئنان عليها وعلى صحتها قبل وفاتها، مُشيرةً أن علاقتها بالوسط الفني محدودة، لكنها كانت تزور الفنانتين نادية لطفي وشويكار قبل أن تتوفيان.

وحول حياتها الفنية، أوضحت أن آخر أعمالها كان في فيلم "جدو حبيبي" إلى جانب الفنان الراحل محمود ياسين، إذ أحبَّت فكرة العمل لأنه يتحدث عن الحب في مرحلة الشيخوخة، وهو ما يعد فكرة جديدة بعيدة عن حب المراهقين والشباب التي يتناولها المؤلفون والمخرجون في أعمالهم.

ولفتت إلى أنها لن تقبل بأي عمل دون المستوى وإن عرض عليها مبلغًا ضخمًا، فهي لن تتنازل عن أعمال أقل أهمية من كتابات نجيب محفوظ لإحسان عبدالقدوس في "أنا حرة".

والجدير بالإشارة إلى أن لبنى أعربت عن ندمها لأداء بعض المشاهد والمشاركة في بعض الأعمال لإرضاء أشخاص مقربين منها من منتجين ومخرجين، مُشيرةً إلى أنها لم تشاهد أعمالها مطلقًا لشعورها بالإنزعاج.

ورفضت لبنى تقديم حياتها كعمل فني مطلق.

من جهة أخرى، كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى خلال إحدى حلقات برنامجها "بنت البلد" أن االفنانة الراحلة أوصت ابنتيها أثناء تواجدها على جهاز التنفس بعدم نسيان المرتب الشهري الذي كان قد خصصته لبعض الأسر المحتاجة.

يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز توفيت يوم السبت بعد أشهر من معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا لتلحق بزوجها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاته.

