5 عروض رائعة في مسابح دبي

هذا الصيف، استمتع بمجموعة من العروض الرائعة التي تقدّمها أبرز المسابح في دبي.

أتلانتس النخلة

هذا الصيف يقدّم منتجع أتلانتس النخلة عرضاً حصريّاً لزوّار شاطئ "ناسيمي" ممّن هم بعمر 21 سنة أو أكثر، حيث يمكنهم الاستمتاع بخصوماتٍ على المأكولات بالإضافة إلى مشروبات مجانيّة للسيدات من منتصف اليوم حتى الساعة 3 بعد الظهر. يمكن كذلك حجز مقعد لشخصين قرب الشاطئ عند إنفاق 200 درهم، أو مقعد لخمسة أشخاص عند إنفاق 500 درهم.

شيدز، مرسى دبي

يضمّ لاونج "شيدز" حوض "إنفينيتي" للسباحة الذي يتميّز بإطلالة خلّابة على أفق دبي. استفد من العرض الصّيفي من الأحد إلى الخميس حيث يمكنك أن تدفع 200 درهم كرسم دخول، وستحصل على قسيمة بقيمة 100 درهم لتُنفقها على المأكولات والمشروبات. ادخل إلى "شيدز" يومي الجمعة والسبت مقابل 250 درهماً للشخص الواحد واحصل على قسيمة شراء بقيمة 150 درهماً لتُنفقها خلال اليوم.

مسبح لاونج "كابانا" في فندق العنوان، دبي مول

يقدّم مسبح لاونج "كابانا" في فندق العنوان، دبي مول عروضاً مُميّزة لزوّاره طوال الأسبوع. من الأحد إلى الخميس، استمتع بعرض "سيب أند ديب" مقابل 200 درهم، حيث ستحصل على قسيمة بقيمة 100 درهم لشراء الوجبات الخفيفة. خلال يومي الجمعة والسبت، يمكنك الدخول مقابل 250 درهم، وستحصل على قسيمة بقيمة 150 درهم لتُنفقها على المأكولات والمشروبات. ادفع 245 درهم للشخص واستمتع بالمأكولات والمشروبات لمدّة ساعتين، أو احصل على خصومات خاصّة في حال كنت مع مجموعة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص.

شاطئ "آزور بيتش"

يُخصّص شاطئ "آزور بيتش" في فندق "ريكسوس بريميوم" يومي الإثنين والثلاثاء من كلّ أسبوع للسيدات، حيث يمكنهنّ قضاء يوم كامل قرب المسبح. ستتمكّن أوّل 100 سيّدة من الدخول مجّاناً، فيما سيحصل الجميع على 3 مشروبات مجانيّة، وخصم 20% على الوجبات الخفيفة، وذلك من 6 حتى 9 مساءً. أما بقية أيام الأسبوع فيمكن لجميع الزوّار مشاهدة غروب الشمس المُذهل والاستفادة من عرض" اشترِ مشروباً واحصل على الثاني مجّاناً".

مسبح "وت دك"، فندق دبليو، النخلة

يقع مسبح "وت دك" في فندق "دبليو"، جزيرة النخلة، ويمتاز بإطلالات خلّابة على الخليج العربي. كلّما ارتفعت درجة حرارة الجو في الخارج، ستتمكّن من دفع مبلغ أقل للدخول إلى المسبح والاستفادة من الخدمات المرافق! مثلاً: ستحصل على خصم 20% إذا كان مؤشر الحرارة بين 30 إلى 34 درجة مئوية. راقب درجة الحرارة الخارجيّة وأخبر موظّفي الفندق على الفور للحصول على الخصم المناسب.