5 نجوم رفعوا شعار "سنة أولى بطولة" في دراما رمضان 2019.. كيف يستقبلهم الجمهور؟

رفع صُنّاع دراما رمضان 2019، الدرجات القصوى، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، حيث تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية، لجذب انتباه الجمهور حول الأعمال التي سيشاهدونها في رمضان المقبل.

وتشهد دراما رمضان 2019، الكثير من الأحداث من بينها ظهور 5 نجوم يرفعون شعار "سنة أولى بطولة"، ويرصد "البوابة"، هؤلاء النجوم مع استطلاع أراء النقاد، حول استقبال الجمهور لهؤلاء النجوم.

ياسمين صبري

لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنظار إليها، في السنوات الماضية، عندما شاركت في مسلسل "طريقي"، مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وحققت لها هذه الانطلاقة ظهورًا مميزًا في مسلسلي "الأسطورة"، مع محمد رمضان، و"الحصان الأسود"، مع أحمد السقا.

وأصبحت ياسمين صبري، مطلبًا للمنتجين، إذ أنها تجمع بين الجمال والموهبة، وتتمتع بقبول على الشاشة، وهو ما أهلها للحصول على أول بطولة مطلقة في السباق الرمضاني، حيث تظهر في دراما رمضان 2019 بمسلسل "حكايتي".

تدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة من أسرة فقيرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث تدخل في قصة حب تجعلها كالسندريلا التي يسعى الأمير الثري للزواج منها.

وتبدأ قصة الحب، عندما تعمل ياسمين صبري في دار للأزياء، حيث يقع في حبها شاب من أثرياء المدينة، وترفض أسرتها زواجها منه.

مسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، سارة نخلة، نهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

محمد ممدوح

يمتلك الفنان المصري محمد ممدوح، موهبة استثنائية بشهادة الجمهور والنقاد، ويساعده بنيانه الجسماني، في الحصول على القبول، إضافة لموهبته الفنية الكبيرة، فمنذ ظهوره في مسلسل "ظرف أسود"، مع الفنان المصري عمرو يوسف، وتألقه الكبير في مسلسل "جراند أوتيل"، وغيرها من الأعمال، استطاع أن ينال إشادة الجمهور وأصبح اسمه يتردد في أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السباق الرمضاني المقبل، يُطل محمد ممدوح، على الجمهور بأول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل "قابيل"، بمشاركة الفنانة المصرية أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم، ومن تأليف محمد صقر، وإخراج كريم الشناوي.

محمد رجب

يدخل الفنان المصري محمد رجب، السباق الرمضاني المقبل، بالبطولة المطلقة الأولى له في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل "علامة استفهام"، وتأتي هذه المشاركة بعد 11 عامًا من الغياب، حيث ظهر محمد رجب في التلفزيون مرة وحيدة عام 2008، بمسلسل "أدهم الشرقاوي".

تدور أحداث مسلسل "علامة استفهام"، حول شخصية "نوح الشواف"، وهو شاب سكندري ثري، وتطرأ على شخصيته اختلاف كبير خلال الأحداث، إذ يظهر وجه آخر له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا.

يشارك في بطولة "علامة استفهام"، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، إدوارد، نورهان، جيهان خليل، وغيرهم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

كريم محمود عبدالعزيز

من الركن البعيد الهادئ، يعود الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز، ببطولته المطلقة الأولى التي تأجلت منذ ثلاث سنوات، وذلك من خلال مسلسل "شقة فيصل"، حيث قررت الجهة المنتجة خلال الأيام الماضية استئناف المشاهد المتبقية في التصوير لعرضه في موسم دراما رمضان 2019.

ربما يكون حظْ الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز، جيدًا هذا الموسم، حيث يظهر في رمضان المقبل أيضًا في مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته النجم المصري محمد عادل إمام.

تدور أحداث مسلسل "شقة فيصل"، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

"شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وائل نور، مي القاضي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، وﺇﺧﺮاﺝ شيرين عادل.

إيمي سمير غانم

تنطلق النجمة المصرية إيمي سمير غانم، نحو البطولة المطلقة لأول مرة، من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، حيث تقدم شخصية بطلة خارقة، تعمل صحفية في إحدى المجلات، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، والمسلسل من تأليف محمد محمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

تأتي البطولة المطلقة، لإيمي، بعد مشاركات بأدوار ثانية منها مسلسل "نيللي وشيريهان"، مع شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، ومسلسل "عزمي وأشجان"، العام الماضي، مع زوجها الفنان حسن الرداد.

وفي هذا الصدد، يقول الناقد المصري، مجدي الطيب، إن النجوم الذين حازوا على البطولة المطلقة للمرة الأولى، لا يمكن الحكم عليها إلا بعد مشاهدتهم، ومعرفة تأثير هذه الأعمال مع الجمهور، لافتًا إلى أن استقبال الجمهور لهم سيكون مبنيًا على نجاحاتهم السابقة.

وأشار مجدي الطيب، في حديثه لـ"البوابة"، إلى أن الفنان محمد رجب، اعتاد عليه الجمهور كنجم سينمائي، ورغم أنه لم يحقق نجاحات كبيرة في السينما، فهو يحاول تعويض هذا في التلفزيون، من خلال "علامة استفهام".

ولفت إلى أن ظهور إيمي سمير غانم، في البطولة المطلقة مجاملًة لها أكثر منه موهبة، وكذلك الفنانة ياسمين صبري، التي يتعامل معها البعض بناء على جمالها وقبول الجمهور لها.

وأوضح أن فرص مسلسل "شقة فيصل" قوية نظرًا لأنه يعيد الفنان المصري وائل نور، للظهور رغم رحيله، منوهًا أن رحيل وائل الصادم للجمهور، سيكون عاملًا قويًا في مشاهدة أعلى للمسلسل.

وأوضحت الناقدة المصرية ماجدة خير الله، في تصريح لـ"البوابة"، أن عدة عوامل، جعلت هؤلاء النجوم يظهرون للمرة الأولى في البطولة المطلقة، رغم أنهم لم يقدموا أعمالًا قوية تؤهلهم لهذا.

وعن هذه العوامل، قالت إن أجورهم أقل من غيرهم، إضافة إلى رفض بعض النجوم الظهور بأجر معين لا يضيف لهم، فكانت الفرصة لهؤلاء متاحة.