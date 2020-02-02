7 نشاطات للقيام بها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع

من الكتب والأفلام إلى الموسيقى والعروض الكوميدية والأنشطة الرياضية وغيرها الكثير، يمكنكم اختيار ما يناسبكم لجعل عطلة نهاية هذا الأسبوع مثالية. فها هم أبرز نجوم الغناء مثل "ستورمزي" و"مارتن غاريكس" و"تشيت كودز" وغيرهم يستعدّون لإحياء أفضل عروضهم ضمن فعالية "رد فست دي أكس بي" الفنّية المميزة، بالإضافة إلى أبرز النجوم الباكستانيين، ليمنحوكم عطلة أسبوع مختلفة. اطّلعوا على أبرز 7 فعاليات فيها من خلال هذه الجولة.

اقرأوا وقابلوا الكتّاب المفضّلين لديكم

كلّ محبّي الكتب والمطالعة على موعدٍ مع دورة هذا العام من "مهرجان طيران الإمارات للآداب" التي تُقام في 6 فبراير، متيحةً لكم الاطلاع على أثر الأدب في تنمية شخصية الأطفال، وأهمّية النشر في تحسين مهاراتكم الكتابية والإبداعية. انضمّوا في اليوم التالي إلى ورشة عمل حول مراحل ومسارات الكتابة، واستمعوا إلى آراء مستشارين وخبراء في الاستدامة، أو زيدوا من معارفكم مع مؤلفي كتب مرموقين. أما يوم السبت فعودوا بالزمن إلى ماضي دولة الإمارات العربية المتحدة، أو ادخلوا في تفاصيل مدن المستقبل المستدامة. الكثير من الأنشطة المفيدة بانتظاركم، اطّلعوا عليها وعلى المزيد من التفاصيل من خلال زيارة هذا الموقع.

متى: 4- 9 فبراير

الموقع: إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

للمزيد من المعلومات

غنّوا مع النجمين العالميين "ستورمزي" و"مارتن غاريكس" وغيرهما

ما انتظرتموه طويلاً على وشك أن يتحقّق مع مهرجان "رد فست دي أكس بي" الذي يجلب إلى دبي بعض أشهر نجوم الموسيقى العالميين. لا تتأخروا في حجز تذاكركم لحضور حفلات "باستيل" و"مارتن غاريكس" و"يونغ ثوغ آند راي" في 6 فبراير، وحفلات "ستورمزي" و"ماشين غان كيلي" ونواه سايروس" و"تشيت كودز" و"بيكي هيل" و"داني نفيل" في اليوم التالي. استعدّوا لعطلة نهاية أسبوع حافلة بالموسيقى والغناء، ولا تفوّتوا شراء التذاكر التي تبدأ أسعارها من 395 درهماً.

متى: 6- 7 فبراير

الموقع: مسرح مدينة دبي للإعلام

للمزيد من المعلومات



الكثير من الضحك بانتظاركم

استعدّوا لعطلة نهاية أسبوع ملؤها الضحك مع أطول أمسيات الكوميديا في دبي "ذا لافتر فاكتوري" التي تعود بعرضٍ جديد في 6 فبراير. منذ العام 1997 تحرص هذا الفعالية الكوميدية على تقديم نجوم الكوميديا العالميين وتشجيع الكوميديين المحليين والمساهمة في شهرتهم، وستستقبل الفنانين "تز إلياس " و"كارين بايلي" و"كريس بيتس" على مسرح فندق موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس يوم الخميس، وعلى مسرح زعبيل هاوس من جميرا يوم الجمعة. ولمحبّي الكوميديا العربية مسرحية "ليلة زفتة" المليئة بالمواقف المُضحكة، من بطولة النجمين زهرة عرفات وحسن البلام، لثلاثة عروض على مسرح المدرسة الثانويّة الهنديّة في عود ميثاء في 6 و 7 فبراير. هناك المزيد من العروض في عطلة نهاية الأسبوع المقبل ، فبادروا إلى حجز تذاكركم مبكراً.

متى: 6- 7 فبراير

الموقع: فندق موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس و زعبيل هاوس من جميرا و المدرسة الثانوية الهندية



اسهروا مع أشهر نجوم باكستان في السينما والتلفزيون والغناء

انضمّوا إلى الحفل الضخم الذي يجمع أشهر نجوم باكستان في كوكا كولا أرينا، حيث يُقام "مهرجان جوائز نجوم الشاشة الباكستانية العالمي" للمرة الأولى في دبي في 7 فبراير، واستمتعوا بإطلالات المشاهير ومرورهم على السجادة الحمراء، مثل التوأم مروى وأروى هوكاين، عمران عباس، سترينغز، شهريار منور وغيرهم الكثيرين، علماً أنّ أسعار التذاكر تبدأ من 100 درهم. كما ستشاهدون عروضاً فنّيّةً مذهلة، إلى جانب تكريم أساطير في الفن الباكستاني، مثل عبيدة بارفين ونديم بايج وغيرهما، ومنحهم جوائز تقديراً لكل عطاءاتهم الفنّيّة.

متى: 7 فبراير

الموقع: كوكاكولا أرينا

للمزيد من المعلومات

استعيدوا أجمل أغنيات فريق "أبا"

هل أنتم من محبّي الغناء؟ هل ترغبون في الرقص على أنغام أشهر أغاني سبعينيات القرن الماضي؟ لا تفوّتوا إذاً فرصة حضور العمل الفني "بورن أغين" في دبي أوبرا، والذي يرفع تحيةً فنيّة لفريق "أبا" الأكثر شهرةً في العالم. يعيد هذا العمل الحائز على موافقة أعضاء "أبا" إحياء الذاكرة الجميلة مع الأغاني الخالدة لفرقة البوب السويدية الشهيرة بكل ما فيها من روعة وأصالة، مثل "دانسينغ كوين" و"ماني ماني" و"ماما ميا" وغيرها الكثير.

متى: 7 فبراير

الموقع: دبي أوبرا

للمزيد من المعلومات

أوقاتٌ من الضحك والمرح مع "فير داس"

نجم الكوميديا "فير داس" صاحب برنامج خاص على قناة "نتفليكس" وإطلالاتٍ تلفزيونية بوليوودية عديدة وجولاتٍ عالمية بيعت تذاكرها بالكامل، يعود إلى دبي للقاء جمهوره المحبّ للضحك. نجح هذا الكوميدي المولود في "دهرادون" الهندية بوضع بصمته الخاصة في الكوميديا العالمية منذ إطلالته الأولى في العام 2005، ويسعى إلى تكريس موقعه هذا من خلال جولته العالمية التي ستحمله إلى دبي أوبرا هذا السبت. قبل انضمامكم إلى عرضه المرتقب هذا، اطّلعوا على برنامجه "آبرود أندرستاندينغ" على قناة "نتفليكس"، لتتعرّفوا على ذكائه وسرعة بديهته وروحه المرحة، وتضاعفوا كمية الضحك المباشر معه.

متى: 8 فبراير

الموقع: دبي أوبرا

للمزيد من المعلومات

استمتعوا بالرياضة والمرح



أنشطة اللياقة البدنية في دبي لا تعرف الاستراحة أبداً، فمن الجري إلى السباحة وركوب الدراجات الهوائية وغيرها، يمكنكم ممارسة الرياضة المفضّلة لديكم طوال الأسبوع. يشهد هذا الأسبوع حدثين رياضيين بارزين للرياضيين بمختلف المستويات البدنية: محبّو التحدّي والمغامرات يمكنهم التسجيل للاشتراك في مسابقة "أيرون مان 70.3" التي تتضمن السباحة لمسافة 1,9 كلم وسباق الدراجات الهوائية عبر دبي لمسافة 90 كلم، وسباق الجري لمسافة 21,1 كلم. أما إذا كنتم لا تحبّون الرياضات الشاقة، فبادروا إلى التسجيل للاشتراك في سباق شرف للصرافة للجري، مع مساراتٍ بطول 3 كلم و 5 كلم و 10 كلم، بالإضافة إلى مسار 1 كلم للأطفال حتى عمر 12 سنة.

متى: 7 فبراير

الموقع: برج العرب و ذا تراك، ميدان