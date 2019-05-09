8 أماكن مثالية للتصوير خلال رمضان

يُعد شهر رمضان المبارك أحد أهم الأوقات لاستكشاف دبي، حيث تعجّ المدينة بالحياة من خلال النشاطات الترفيهية التقليدية والخيم الرمضانية والأجواء الرائعة. يضيف هذا الشهر رونقاً خاصاً على المدينة ما يجعل منه الوقت الأمثل لزيارتها والتقاط أجمل الصور فيها.

دبي أوبرا

تُعد دبي أوبرا من معالم دبي الرائعة بتصميمها المستوحى من القوارب التراثية، و بأضوائها المتلألئة وموقعها المميّز في منطقة داون تاون دبي بالقرب من ناطحات السحاب والأبراج المُذهلة. إذا كنتم ترغبون بالتقاط صور من داخل المبنى، فننصحكم بحضور أحد العروض المميّزة التي تقدّمها دبي أوبرا أو الحجز في الإفطار الرمضاني الذي يُقدّم عرضاً فنياً مميزاً.

في قلب الصحراء

تُعد صحراء دبي بكثبانها الرملية المُمتدة مكاناً طبيعياً مميزاً للتصوير. التقطوا صوراً مميزة تحت أضواء النجوم في محمية المرموم الصحراوية، و قد يحالفكم الحظ في مشاهدة الغزلان أو حيوانات المها. وعلى مقربة من المحمية، يقع منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي حيث يمكنكم قضاء أوقات رائعة مليئة بالرفاهية. خلال الشهر الفضيل، سيقدّم المنتجع إفطاراً مميزاً وسط الصحراء في أجواء تراثية أصيلة.

أتلانتس النخلة

يقع منتجع أتلانتس النخلة في الخليج العربي، ما يجعل منه وجهة مميزة لسكان وزوار دبي. يأخذكم تصميم المنتجع الداخلي في رحلة إلى أعماق البحار حيث يشكّل خلفية رائعة لالتقاط الصور. وبمناسبة الشهر الفضيل تستضيف خيمة أساطير في المنتجع أجواء عربية تقليدية وعروضاً ترفيهية ثقافية، بالإضافة إلى بوفيه غني بالمأكولات العربية. لا شك في أن هذا المكان بتصميمه الشرقي وإضاءته المتلألئة وإطلالته البحرية المميزة سيشكّل موقعاً رائعاً لالتقاط صور الإنستغرام.

كوين إليزابيث 2

التقطوا صوراً مستوحاة من فيلم "تيتانيك" على متن سفينة كوين إليزابيث 2، الفندق العائم الأول والوحيد في دبي. ترسو هذه السفينة المصممة على طراز الستينيات في ميناء راشد، حيث يمكنكم التقاط الصور الرائعة من شرفات السفينة المُطلة على أفق دبي. يمكنكم أيضاً التوجه إلى غرفة "كوينز" التي تحولت إلى مجلس الملكة خلال شهر رمضان، أو تجولوا في الممرات والكابينات ضمن جولة "كيو إي تو تريل".



حدائق دبي الحيوية

لا شك أن حدائق دبي تشكّل وجهة مميزة للزوار بعد الإفطار. يمكنكم زيارة حديقة الاتحاد، أو حديقة زعبيل لالتقاط الصور وسط المناظر الخضراء. يمكنكم أيضاً الانضمام إلى تحدي إفطار ديزرت رود رانرز في حديقة مشرف إذا كنتم ترغبون بالقيام ببعض التمارين الرياضية. تُعد حدائق دبي الأنيقة خلفية مميزة لالتقاط الصور فلا داعي لاستخدام الفلتر والإضاءة وسط الطبيعة الخلابة.

السركال أفنيو

يُعد السركال أفنيو، وهو عبارة عن مستودعات تم تحويلها إلى مركز للفنون، وجهة رائعة لالتقاط أروع الصور. يضم هذا الحي الفني صالات عرض فنية تستعرض أعمالاً لفنانين عدة بالإضافة إلى مطاعم متنوعة. سواء كنتم تتجولون في الممرات الأنيقة أو داخل المعارض فلا شك أنكم ستجدون خلفيات رائعة لصور مختلفة، أما إذا كنتم من محبي الطعام، فيمكنكم التوجّه إلى "إنكد" للحصول على تجربة رمضانية مميزة.

حديقة جداف ووترفرونت للفنون

تُعدّ حديقة جداف ووترفرونت للفنون التي تم افتتاحها منذ خمسة أشهر موقعاً مثالياً جديداً لالتقاط الصور في دبي. تتميز هذه الحديقة الفنية الفريدة من نوعها بإطلالة خلابة على خور دبي، حيث تحتضن العديد من الأعمال الفنية ما يضفي المزيد من الروعة على المشهد. تقع الحديقة بمحاذاة مركز جميل للفنون، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمعارض الفنية، وأمسيات الألعاب اللوحية، والحلقات النقاشية.

حديقة الفراشات

أضيفوا لمسة من الخيال على صوركم في حديقة الفراشات في دبي، والتي تضم أكثر من 15000 فراشة. قد تقوم هذه المخلوقات الرائعة بالجلوس على أطراف أصابعكم إذا ما صبرتم قليلاً. تقع هذه الحديقة، والتي تُعد حديقة الفراشات الأكبر في المنطقة، في دبي ميراكل جاردن، والتي بدورها تُعد مكاناً مثالياً لالتقاط الصور، كما أنها وجهة مفضلة لدى السياح وهواة التصوير.