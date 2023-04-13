بعد إصابتها بمرض ALS.. تارا عماد تفقد قدرتها على العزف

استطاعت الممثلة المصرية تارا عماد حيازة إعجاب المشاهدين بالدور الذي تقدمه في مسلسل "الصندوق"، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

تارا عماد وإصابتها بمرض التصلب الجانبي الضموري

في العمل تؤدي تارا عماد دور عازفة كمان تدعى "عالية" تكتشف إصابتها بمرض التصلب الجانبي الضموري ؛ الأمر الذي يسبب لها حالة من الخوف والقلق والاكتئاب، لاسيما بعد مرورها بالعديد من المواقف الصعبة.

في أحد المشاهد المؤثرة، تقف "عالية" على خشبة المسرح لعزف آلة الكمان إلى جانب فرقة الأوركسترا، إلَّا أنها تجد صعوبة في الوصول إلى النوتات الصحيحة نتيجة عدم قدرتها على التحكم بعضلات جسمها؛ ما يدفعها للتوقف عن العزف ومغادرة المسرح.

وشاركت تارا عماد مقطع الفيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق توعوي تتحدث فيه عن المرض، داعيةً الجميع للتبرع.

وكتبت تارا: "بداية ظهور مرض التصلب الجانبي الضموري عند عالية.. المرض دة منتشر جداً و ملوش علاج. في ادوية بتساعد على تبطئة إنتشار المرض و مش في كل الحالات. الأدوية دي من أغلى الأدوية الي في العالم و بيكون صعب جداً للناس انها تمشي عليه بسبب سعره".

وأضافت أن نسبة السيطرة على المرض وتقليل أعراضه أكبر لدى الأطفال منه عند الكبار، وكتبت: "مهم اوي اننا نسلط الضوء على مرض ال ALS لأن في حالات كتيرة اوي و من ضمنها اطفال الي بتكون فرص تبطئة العلاج عندهم احسن بس بيكونوا محتاجين دعم و تبرع".

واختتمت منشورها داعية الجميع على التبرع ونشر الوعي بخصوص المرض، معلقة: "يا رب اشفي كل مريض من المرض دة..و اتمنى ان عالية و قصتها تكون سبب في ان ناس اكتر تعرف عن المرض دة و تتشجع انها تتكلم عنه عشان ننشر الوعي و نتبرع اكتر و نكون في سبب شفاء المصابين🤍".