Veere Di Wedding Poster

أول فيلم في الهند ذات طابع أنثوي بشكل بارز ويجمع فيه نجمات بوليوود "Veere Di Wedding" يمنع من العرض في باكيستان، وذلك بسبب محتواه المبتذل حسب المجلس المركزي للرقابة على الأفلام.

وكان أعضاء المجلس الرقابي قد قرروا بالإجماع منع عرض الفيلم بشكل نهائي في دور العرض السنيمائية في باكيستان.

في البداية تم مسح بعض اللقطات من الفيلم ، ومع ذلك مجلس الرقابة في اسلام اباد منعه بشكل تام، وتعليقًا على هذا الأمر تحدث مدير التسويق والتوزيع سابينا اسلام وقالت: " انه ليس فيلم يمكن تجتمع العائلة لمتابعته، لذا لماذا يتم اطلاقه هنا؟ ".

الفيلم من بطولة كارينا كابور وسونام كابور وسواره بهاسكار وشيخه تالسانيا، وهو الفيلم الأول الذي يكون في بطولته 4 نجمات من بوليوود.

قصة الفيلم تحكي عن أربعة أصدقاء يعيشون في ديلهي في مراحل مختلفة في التحضيرات و التجهيزات لكارينا بشخصية آفني لحفل الزفاف.

من المقرر أن يتم اطلاق وعرض الفيلم في أنحاء العالم في الأول من حزيران.

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