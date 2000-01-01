تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة حامية الوطيس حين يستقبل غريمه الإيطالي اليوم السبت على أرضية ملعب مولينو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A3 لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين رابع المجموعة برصيد نقطة واحدة من خسارة وتعادل ومتصدر الترتيب من انتصار وتعادل برصيد 4 نقاط مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، جون ستونز، هاري ماغواير، كيران تريبيير.

خط الوسط: كونور غالاغر، ديكلان رايس، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، هاري كين، جاك غريليش.