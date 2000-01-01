تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 11 حزيران / يونيو 2022 - 11:34
إيطاليا تتحدى إنجلترا اليوم (المصدر: أ ف ب)
إيطاليا تتحدى إنجلترا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل منتخب إيطاليا ضيفاً اليوم السبت في مباراة صعبة للغاية أمام غريمه الإنجليزي ستجري على ملعب مولينو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A3 لدوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين متصدر الترتيب من انتصار وتعادل برصيد 4 نقاط ورابع المجموعة برصيد نقطة واحدة من خسارة وتعادل مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، أليساندرو باستوني، ليوناردو سبيناتزولا.
خط الوسط: نيكولو باريلا، ساندرو تونالي، لورينزو بيليغريني.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيانلوكا سكاماكا، آليسيو زيربين.

كلمات دالة:منتخب إيطاليامنتخب إنجلترادوري الأمم الأوروبية

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