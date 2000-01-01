يحل منتخب إيطاليا ضيفاً اليوم السبت في مباراة صعبة للغاية أمام غريمه الإنجليزي ستجري على ملعب مولينو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A3 لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب من انتصار وتعادل برصيد 4 نقاط ورابع المجموعة برصيد نقطة واحدة من خسارة وتعادل مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، أليساندرو باستوني، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الوسط: نيكولو باريلا، ساندرو تونالي، لورينزو بيليغريني.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيانلوكا سكاماكا، آليسيو زيربين.