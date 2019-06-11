القومي للمسرح المصري يكرّم لينين الرملي بمسابقة وجائزة دائمة

أكد الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري أن الدورة الثانية عشرة من عمر المهرجان ستشهد استحداث مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي.

وأوضح عبد العزيز أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد مبدعيها وتقديرا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الحافل الذي امتد لما يقرب من نصف قرن تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية أثرت الحركة المسرحية بمصر.

جاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة العليا للمهرجان وموافقة وزيرة الثقافة وتصديقها على القرار والتي تضم نخبة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، ففي مجال النقد تم اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت الذي له الكثير من المؤلفات المسرحية والمقالات النقدية، ومن جيل الشباب انضمت للجنة العليا الناقدة الشابة رنا عبد القوي وهي أيضا من جيل النقاد الجدد الذين لهم فكر ورؤى متطورة للمسرح.