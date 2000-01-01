حفيد شريفة فاضل يتعرض للدهس وحالته حرجة

نُقِلَ حفيد الفنانة المصرية شريفة فاضل ، معاذ، إلى المشفى بعد تعرضه لحادث دهس مريع أثناء انتظاره حافلة النقل العام بعد انتهائه من عمله في منتصف الليل.

وروى شقيق معاذ، أنس، تفاصيل الحادثة في حوار له مع موقع "العربية"، لافتةً إلى أن شقيقه، البالغ من العمر 20 عامًا، كان ينتظر الحافلة على الرصيف حينما اصطدم به السائق الذي كان يقود سيارته بسرعة 140 كم/ ساعة، وفق شهود عيان.

وأوضح أن المتهم يبلغ من العمرر 19 عامًا ولا متلك رخصة قيادة، كما أن السيارة ليست ملكًا له.

وأوضح أنس أنه حال وصوله إلى مكان الحادثة، تساءل عن هوية المتهم ليشير عليه أحدهم أنه المسؤول عن حادثة الدهس، ورافقه إلى المشفى، وهناك أخبره أنه ليس المسؤول عن الحادثة بل شقيقه، ثم ألقى اللوم على خطيب شقيقته.

وحال وصول رجال الشرطة لأخذ الإفادة والتحقيق في الحادثة، وانشغال أهل الضحية مع وليدهم الراقد في المشفى، فرَّ المتهم من المكان.

وكشف أنس أن شقيقه أصيب بنزيف في المخ، وقطع في الكبد، وتجمع دموي في المعدة، وكسر في الجمجمة، فضلًا عن نزيف في الحوض، وضعف في أعصاب العين، وفقدان للسمع في إحدى أذنيه.

وقد خضع معاذ لعملية جراحية طارئة، حيث أشار الأطباء إلى وجوب إجراء العملية بسبب النزيف الحاصل في الدماغ، وإلَّا سيفقد حياته.

وأشار أنس إلى أن شقيقه خضع لعملية جراحية عاجلة، بعدما أخبرهم الأطباء أنه في حال لم يجرَ له العملية حالًا سيفقد حياته.

ويقوم رجال الشرطة على تفريع كاميرات المراقبة في مكان الحادث؛ من أجل تحديد هوية السائق وإلقاء القبض عليه.