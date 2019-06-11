دي ليخت يحبط برشلونة بتصريحات جديدة

أحبط ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام آمال برشلونة في ضمه هذا الصيف، بعدما قال أن الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب له لارتداء القميص الكتالوني.

وتتنافس عدة أندية على الظفر بتوقيع الهولندي صاحب الـ 19 عاماً، وأبرزها برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، خاصة بعد المستوى المذهل له الموسم الماضي وقيادة أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي ريال مدريد ويوفنتوس.

وقال اللاعب الذي خسر نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أمام البرتغال عن موسمه ومستقبله: "كان موسماً رائعاً لي ولفريقي. سعي الأندية الكبيرة لضمي يدعو للفخر، أستطيع الآن التفكير واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلي".

وأضاف لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "المسألة لا تتعلق بالمال، فالأهم بالنسبة لي أن يمنحني النادي الذي سأنتقل إليه فرصة المشاركة بانتظام".

أخيراً، سُئل دي ليخت عن إمكانية الانتقال لبرشلونة ومواصلة اللعب إلى جانب زميله فرينكي دي يونغ الذي انضم للبارسا، فأجاب: "اللعب معه سيكون جميلاً، لكن علي التفكير بنفسي.

"لا أعلم متى سأقرر، سآخذ وقتي. برشلونة؟ ربما لم يحن الوقت بعد".

يُذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد طلب من دي ليخت القدوم ليوفنتوس بعد المباراة النهائية لدوري الأمم، وقد رفض دي ليخت تدخل أي شخص في قراره مؤكداً أنه سيختار طريقه بنفسه.