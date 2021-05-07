الجمعة الأخيرة في رمضان 2021 تعد من الجمع المميزة التي يجب أن تحفل بأطيب الذكريات، ويعتبر يوم الجمعة هو خير الأيام التي خلقها الله، ولكن عندما يتزامن ذلك اليوم مع الفواصل بين خير الشهور، عندها يزداد هيبة ورفعة، فالجمعة الأخير في شهر شعبان من أحب وأكثر الجمع التي تفيض بالنفحات الإيمانية والتي يستحب فيها الدعاء والإكثار من تلاوة القرآن.

شارف رمضان على الرحيل، لتهفو القلوب، وتلهج الألسن بالدعاء، وتكثر الصلوات، وترفع الأيدي إلى الله تعالى في هذه العشر الأواخر طمعاً في رحمته ومغفرته، خاصة أنَّها قد تصادف ليلة القدر. كما أنَّ لآخر جمعة في رمضان وضعاً خاصاً، حيث يكثر الدعاء، ويجتهد العباد طلباً وتقرباً إلى الله، وتوديعاً لهذا الشهر الفضيل.

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مكتوب ومستحب

روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم،

في آخر جمعة من شهر رمضان فلمَّا أبصر بي قال ل: يا جابر هذه آخر جُمعة من شهر رمضان

فودِّعه وقل: «اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلهُ آخرَ العهد مِنْ صِيامِنا إيّاهُ فَاِنْ جَعَلتَهُ فَاجْعَلني مَرْحُوماً وَلا تَجْعَلني مَحْرُوماً».

دعاء اخر جمعة من رمضان اللهم اجعل عملنا فيها وصيامنا مرفوعاً، ودعاءنا مسموعاً،

واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع يا رب العالمين.

دعاء اخر جمعة من رمضان ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ جمعة ﻣﻦ ﺷﻬـﺮﻙ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ﺃﺭﺯﻕ ﺃﺣﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟـﻌﺎفية

ﻭﺍﻟﻌﺘـﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﺍﻧـﻚ ﻏـﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ، ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭاﺭﺣﻤﻨﺎ ﻳﺎ أﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ

دعاء اخر جمعة من رمضان ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﻻ ﺗﺠـﻌﻞ ﻫﻤﺎََ ﻷﻡٍ ﺃﻧﺠﺒﺘﻨﻲ ﻭﻷﺏٍ ﺭﺑـﺎﻧﻲ ﺇﻻ ﻓـﺮﺟﺘﻪ ﻭﻻ ﺫﻧـﺒﺎََ ﺇﻻ ﻏﻔﺮﺗﻪ

ﺍﻟﻠـﻬﻢ ﻻ ﺗـﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴـﺎ ﺃﻛـﺒﺮ ﻫﻤﻨﺎ ﻭﺍﺣـﺴﻦ ﺧـﻮﺍﺗﻤﻨﺎ ﻳﺎ ﻋـﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻏﻔـﺎﺭ

دعاء اخر جمعة من رمضان ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻳـﻌﺘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻻﻛﺮﻣﻴﻦ،

دعاء اخر جمعة من رمضان ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻋﺘﻖ ﺭﻗﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ

ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﺩﺧﻠﻨـﺎ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻳﺎ ﻋـﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻏـﻔﺎﺭ

ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﺍﺟـﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ﺳﺠﺪﺍََ ﻭﻗﺎﺋﻤﻴﻦ،

دعاء اخر جمعة من رمضان ﺍﻟﻠﻬـﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﻣـﻦ ﻓﺎﺭﻗﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻢ ﺷـﻬﺮﻙ

ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻭﺃﺭﺣـﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺻـﺒﺮ ذويهم ﻋـﻠﻰ ﻓـﺮﺍﻗﻬﻢ .

ﺍﻟﻠﻬﻢ بحق هذا اليوم نسألك أن تظللنا ﺑﻈﻠﻚ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻇﻞ ﺇﻻ ﻇﻠﻚ،

دعاء اخر جمعة من رمضان ﻻ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال: دعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم:

دعاء اخر جمعة من رمضان (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي،

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب،

وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع،

وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت،

وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة،

ومن ادعية آخر جمعة من رمضان اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين) رواه النسائي.

أدعية للجمعة الأخيرة في رمضان

«اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلهُ آخرَ العهد مِنْ صِيامِنا إيّاهُ فَاِنْ جَعَلتَهُ فَاجْعَلني مَرْحُوماً وَلا تَجْعَلني مَحْرُوماً».

«اللهم لا تطوِ صفحة حياتي إلا وقد محوت سيئاتي وقبلت توبتي وسترت عيوبي واستجبت لدعائي، أسعد الله جمعتك وتقبل سجدتك وعملك وغفر خطيئتك وأتم يوم القيامة فرحتك».

أدعية لآخر جمعة في رمضان

روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال:دخلت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في آخر جمعة من شهر رمضان فلمَّا أبصر بي قال لي: يا جابر هذه آخر جُمعة من شهر رمضان فودِّعه وقل:

«اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلهُ آخرَ العهد مِنْ صِيامِنا إيّاهُ فَاِنْ جَعَلتَهُ فَاجْعَلني مَرْحُوماً وَلا تَجْعَلني مَحْرُوماً».

وفي دعاء آخر للجمعة الأخيرة من شهر رمضان «اللهم اجعل عملنا فيها وصيامنا مرفوعاً، ودعاءنا مسموعاً، واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع يا رب العالمين».

ويردد البعض هذا الدعاء: «ها هي الجمعة أتت، وهلت بنورها الوضاء تحمل الرحمة الإلهيَّة، والمغفرة الربانيَّة فاغسلوا ذنوبكم بطاعته وعبادته، وادعوه يغفر لكم ولا تنسونا من دعائكم جمعة مباركة»، و«اللهم لا تطوِ صفحة حياتي إلا وقد محوت سيئاتي وقبلت توبتي وسترت عيوبي واستجبت لدعائي، أسعد الله جمعتك وتقبل سجدتك وعملك وغفر خطيئتك وأتم يوم القيامة فرحتك».



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