البوابة - يوم الجمعة يوم عظيم عند الله وما حدث فيه، فخروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة كان بسبب معصية، وعلى كل المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام ليتعظ، وحصول يوم القيامة في يوم الجمعة، وفيما يلي أجمل رسائل تهنئة عن يوم الجمعة في رمضان:

رسائل تهنئة عن يوم الجمعة في رمضان

رسائل تهنئة عن يوم الجمعة في رمضان، جمعةٌ مباركةٌ عليكم أحبّتي في الله، أسأل الله لي ولكم في هذا اليوم المُبارك فرحةً تجعلنا نسجد له شاكرين.

أطيب التّهاني والمباركات في يوم الجمعة المباركة والعظيمة من شهر رمضان لهذا العام، أدعو الله أن ييسّر لنا أمورنا ويفرّج عنّا همومنا ويكتب لنا التّوفيق في كلّ خطواتنا.

اليوم هو يوم عيدكم يا أحبّاب رسول الله فأكثروا من الصّلاة عليه، وتضرّعوا إلى الله كثيرًا لعلّها توافق ساعة استجابة، أكرمني الله وإيّاكم بالقبول وأسكننا الجنّة مع الرّسول.

إنّها الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك تمضي سريعًا، فتذكّر بأنّ هناك صحائف عليك أن تملأها بالطّاعات والحسنات لتفوز فوزًا عظيمًا.

ربي إني أعوذ بك في شهر القرآن وفي يوم جمعتك المباركة من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل والأحبة، ومن حزن القلب وتعب الروح، اللهم إني استودعتك نفسي، وأهلي فلا تريني فيهما مكروه.

اللهم إننا في جمعتك من شهر رمضان المبارك والعظيم، أسألك يا رب أن ترزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لي أمري وحلل عقدةً من لساني يفقه قولي يا رب العالمين، جمعتكم طيبة.

يا رب إنَّا في يوم مبارك وشهرٍ مبارك اكتب لي خير القدر وخير القرار ربي أسألك بشرى تشرح صدري وتريح قلبي وتجعلني سعيداً في الدنيا والآخرة، أنار الله جمعتكم بالخير والإحسان.

اللهم في جمعة رمضان المبارك، أسألك أن تكتب لنا سعادة دائمة وقلب لا يحزن وعين لا تدمع وأبعد عنّا كل ضيق وحزن وأسعدنا في الدارين.

إلهي أسألك شهر الخير والرحمة والبركة أن تسعدنا سعادة دائمة وابتسامة لا تغيب وراحة بال، وسخر لنا طريق الخير والسعادة يا رب العالمين، جمعة مباركة أحبتي.

جمعة مباركة، يا رب انا نسألك في شهر رمضان المبارك، الجنة ونعوذ بك من عذاب النار، ربي انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، وأكتبنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا ارحم الراحمين.

في شهرنا المبارك والعظيم خير الأشهر عندك أسألك أن تكتب لي الخير أين ما وطئت قدماي وحقق لي ما أتمناه فأنت وكيلي وحسبي ولا قوة لي إلا بك، جمعة مباركة.

مسجات جمعة مباركة دينية

أنار الله مسائك بالقرآن الكريم وزادك عافيه وأطمئنان وألزامك شفاعة الحبيب الرحمن الرحيم.

اللهم يا رب اجعلنا من الفرقة الناجية المنصورة آميين.

ما أروع الاستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويكثر المال والأولاد.

عبارات عن يوم الجمعة في رمضان

من أجمل عبارات عن يوم الجمعة في رمضان 2023، إنها الجمعة الأولى روح وعزاء للمسلمين الذين ينتظرونها بشغف لتكثيف الدعاء فيها، وسوف تنال الأجر والثواب والبركة والخير فيها.

في أول جمعة في شهر رمضان تجلب معها البركة وكل الخير نسأل الله أن يفرحنا ويوفقنا بالنا ويسعدنا.

في أول جمعة من شهر رمضان حيث تستجاب فيها الدعاء والصلاة ، وفيها رائحة الجنة.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

كلام عن أول جمعه في رمضان 1444

أجمل كلام عن أول جمعه في رمضان 1444، ها قد أقبَلَ يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك ليبعث البهجة والفرحة والسعادة في قلوبنا، جاء ليشغلنا بالأذكار والعبادات والتسابيح، كما في نهاره ساعةٌ لا تردّ بها دعوة، جعلنا الله وإيّاكم ممن تُستجاب لهم الدّعوات وتحقق لهم الأمنيات.

أدعوك يا الله يا الله أن تجعل سعينا في شهر رمضان المبارك مشكورًا، وذنبنا فيه مغفورًا، وصيامنا فيه مقبولًا، جمعة مُباركة للجميع.

بمناسبة أوّل جمعة في شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يمتّعنا براحة البال، وصلاح الحال وقبول الأعمال، ونسألك يا الله دوام النّعمة وزوال النّقمة وكفايتنا عن شرّ الإنس والجان.

نسألك يا رب يا الله في أوّل جمعة من شهر رمضان أن تتقبّل منّا صيامنا وقيامنا وصالح عملنا، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور دروبنا، اللّهمّ يا رب إعتق رقابنا عن النّار وأغفر لنا الذّنوب والخطابا.

كلام عن أول جمعه في رمضان 1444 تويتر

ما أسرعك يا شهر العبادة والقرآن، سبحان من قال عنك أيّامًا معدودات، طوبى لمن إغتنم هذه الأيّام الفضيلة وفاز برضاك والجنّة.

جمعة مباركة يا أعزائي ويا أحباب رسول الله، أسأل الله لكم العفو والمغفرة، والسّعادة في الدّنيا والآخرة، والفوز بالجنّة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، أدعو الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعاً، ويفرّج همّ المهمومين، ويرحم موتى المسلمين.

تتوالى الأيام وها نحن اليوم نقضي أيامنا من شهر رمضان المُبارك، الّذي كنّا بالأمس نؤهّل ونسهّل لقدومه، ولا تدع الوقت يجتازك وتفوتك فرصة الإغتنام من بركاته وحسناته.

يوم الجمعة هو يوم عظيم وأفضل الأيّام وأحبّها إلى الله تعالى، فلا تنسوا قراءة سورة الكهف فهي تُنير لك ما بين الجمعتين، وأكثروا من الدّعاء لعلّها توافق ساعة إستجابة.

دعاء يوم الجمعة في رمضان

مع صباح هذه الجمعة في رمضان اللهم لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وارزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يا رب.

يا رب في أول جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

يا الله في يوم الجمُعة من هذا الشهر المبارك، أكتب لنا حياة مقبلة سعيدة، وأسعدنا بتفاصيلها وأغمرنا بخيرك فيها الذي لا يفنى.

ربي مع صباح اول جمعة في رمضان المبارك تمم امورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين.

ربنا يجعلها فرج لكل مهموم وفرحة لكل حزين.

يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان المبارك ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

اللهم يا رب اجعل رمضان هذا العام مختلفاً عن سابقيه، واجعله شهراً مفعماً بالخير والبركة والرحمة، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم العظيم.

اللهم اجعلها جمعة خيراً وبركة وفرجاً وسعادة ورحمة على الجميع بحق شهرك الفضيل يا رب.

وفي جمعة رمضان ربي اسعدنا بقدر ما تألمنا.

اللهم يا رب أسألك أن تجعل يوم الجمعة في شهرك الكريم ثوانيها من نور ودقائقها ذنب مغفور و ساعتها توفيق وحب، سعادة وسرور.

اللهم يا رب في أول جمعة في رمضان اجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

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