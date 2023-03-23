البوابة - اخترنا لكم اليوم أطباق رمضانية من المطبخ الباكستاني العريق، الذي يعد مطبخاً متنوع النكهات والتوابل. يملك المطبخ الباكستاني جذوراً هندية بحكم الموقع الجغرافي والديموغرافي أهمها التوابل الحارة ، بالاضافة الى تأثيرات إيرانية ، وتأثيرات أفغانية وفارسية وغربية. منذ حكم إمبراطورية المغول حوالي عام 1526 ، تبنت باكستان في مطبخها مكونات جديدة مثل الأعشاب والتوابل واللوز والزبيب.

أطباق رمضانية من المطبخ الباكستاني

السمبوسة الباكستانية

من منا لا يحب تناول السمبوسة بعد صيام يوم طويل؟ تعالوا نتعلم طريقة عمل وصفة السمبوسة الباكستانية مع الصلصة الخضراء.

المكونات:

حشوة السمبوسة:

2 بطاطا متوسطة مسلوقة

1 بصلة متوسطة مفرومة

3 إلى 5 فلفل أخضر مفروم

نصف كوب من أوراق الكزبرة الخضراء

5 ملاعق كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة كبيرة مسحوق فلفل أحمر

½ ملعقة كبيرة رقائق الفلفل الأحمر

½ ملعقة كبيرة كزبرة محمصة مطحونة

1 ملعقة كبيرة مسحوق شات ماسالا

مكونات طبقة السمبوسة:

2 كوب دقيق مكرر

½ ملعقة كبيرة بذور قرنفل

نصف ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

2 ملعقة كبيرة دقيق قمح

ماء دافئ (مطلوب)

طريقة التحضير:

لصنع عجينة السمبوسة:

نضيف كل مكونات العجين في وعاء كبير تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الماء تدريجيا نصنع عجينة ناعمة باليدين نغطي العجينة ونتركها لمدة 15 دقيقة

حشو السمبوسة:

توضع جميع مكونات الحشوة في وعاء. بمساعدة يديك ، اهرسي البطاطا واخلطيها مع جميع المكونات جيدًا

طريقة الحشو:

نأخذ العجينة ونصنع منها كرات صغيرة ثم تأخذ شكل السمبوسة ونملأ حشوة البطاطا بها كرري العملية لعمل كمية السمبوسة المطلوبة في النهاية ، قم بقلي السمبوسة في الزيت الساخن عندما يتحول لون السمبوسة إلى اللون البني الذهبي ترفع من الزيت وتقدم مع الصلصة أو الكاتشب حسب رغبتك .

أطباق رمضانية من المطبخ الباكستاني

حلاوة الجزر (جاجار كا) الباكستانية

حلاوة الجزر هي حلوى شهيرة تُصنع في شمال الهند وباكستان ، وتحظى بشعبية خاصة خلال فصل الشتاء. تتكون وصفة Gajar ka Halwa التقليدية من الجزر والحليب الكامل (كامل الدسم) والسمن والسكر ؛ ليست هناك حاجة للحليب المكثف.

المكونات:

2 كيلو جزر

2 كيلو حليب

500 جرام سكر

2 كوب سمن ديسي

الكاجو

اللوز

الفستق

طريقة التحضير:

خذ 2 كجم من الجزر وقشريه الآن اغسلي الجزر تمامًا بالماء وابرشي الجزر أولاً ، نأخذ قدرًا كبيرًا ونحميه ، ثم نضيف 2 كجم من الحليب في هذا القدر يُغلى الحليب ثم يُطحن الجزر ويُحرّك باستمرار عندما يتبخر الحليب تمامًا ، يضاف السكر ويقلب مرة أخرى نذوب السكر ثم نضيف السمن ونخلط جيدا يُضاف الكاجو المفروم واللوز المفروم والفستق المفروم أيضًا

أطباق رمضانية من المطبخ الباكستاني

وصفة جولا كباب (Gola kabab) اللذيذة

يعد طبق جولا كباب الأكثر شهرة في قائمة حفلات الزفاف في باكستان خاصة في كراتشي. وهو احد الأطباق الجانبية الممتازة التي تقدم لضيوفك ولا تتطلب الكثير من الجهد لتحضيرها.

المكونات:

نصف كيلو دجاج مفروم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل وثوم

1ملعقة صغيرة مسحوق جارام ماسالا

2 ملعقة كبيرة طحين

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

نصف ملعقة صغيرة مسحوق جوز الطيب

نصف ملعقة صغيرة مسحوق Mace

1 ملعقة صغيرة بذور كمون (محمصة ومهروسة)

¾ ملعقة صغيرة ملح (حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة زبادي طازج

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة أوراق كزبرة (مفرومة)

2 إلى 3 فلفل أخضر (مقطع)

طريقة التحضير:

قومي بإضافة جميع المكونات إلى الدجاج المفروم واطحني المزيج بالخلاط اليدوي أو استخدمي محضر الطعام. ضعي كل شيء في وعاء . سخني قطعة من الفحم ، وضعي قطعة من ورق القصدير في منتصف اللحم المفروم ، وضعي عليها الفحم المضاء. أضيفي بضع قطرات من الزيت وقومي بتغطية الوعاء على الفور. اتركيه لمدة 8-10 دقائق. ثم أرفعي الفحم وتخلصي منه. يوضع المزيج في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات . اصنعي الكباب على طريقة الكروكيت. يمكنك لفها حول سيخ خشبي أو معدني. سخني بعض الزيت للقلي. يقلى الكباب على نار متوسطة حتى ينضج ويحمر من جميع الجوانب . صفي الزيت الزائد على منشفة ورقية. قدميها ساخنة مع اختيارك من الصلصة .

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