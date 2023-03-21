البوابة - هل تبحثين عن سلطة خضراء صحية، جربي سلطة الكال والكينوا مع جبن الفيتا اليوم فهي تجمع بين نوعين من الأطعمة الصحية بالإضافة الى النكهات المميزة للصلصة.

الفوائد الغذائية للكال (Kale)

يعتبر الكال نجم التغذية بسبب احتوائه على فيتامينات A و K و B6 و C والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز. كوب واحد من الكال يحتوي فقط على 33 سعرة حرارية و 7 جرامات فقط من الكربوهيدرات. لذلك ، فهي من الخضروات الصديقة لمرض السكري / الصديقة للوزن.

سلطات رمضانية: سلطة الكال والكينوا والفيتا

المكونات:

نصف كوب كينوا غير مطبوخ

1 ½ كوب مرق نباتي أو ماء

3 أكواب كال مقطع

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب جوز أمريكي مفروم

1 كوب جزر مقطع إلى أعواد أو مبشور

نصف كوب جبن فيتا

1 كوب بصل أحمر مقطع إلى مكعبات

1 كوب توت بري مجفف

صلصة الليمون

نصف كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملاعق كبيرة من خل النبيذ الأحمر

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة صغيرة عسل

1 فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

سلطات رمضانية: سلطة الكال والكينوا والفيتا

طريقة التحضير:

تغسل حبات الكينوا في مصفاة شبكية دقيقة وتصفى جيدًا . توضع حبات الكينوا في قدر متوسطة الحجم مع مرق الخضار أو الماء حسب الرغبة . يترك المزيج ليُغلي، ثم تُخفّف الحرارة، ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة أو حتى يمتص كل السائل. يغطى ويترك ليرتاح لمدة 5 دقائق. يبرد تماما . بمجرد أن تبرد الكينوا تمامًا ، توضع في وعاء كبير . في وعاء ، تخلط جميع مكونات التتبيلة وتهز جيدًا . يوضع الكال في وعاء متوسط الحجم. يضاف زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من الملح إلى الكال. يدلك الورق المفروم بيديك حتى تصبح الأوراق طرية وخضراء داكنة . تضاف الكينوا وباقي المكونات الجوز والجزر وجبنة الفيتا والبصل الأحمر والتوت البري المجفف . تسكب الصلصة فوق المكونات وتقلب جيدًا . توضع السلطة لمدة ساعة في الثلاجة قبل التقديم .

ملاحظة:

تُحفظ هذه الوصفة في الثلاجة لبضعة أيام.

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