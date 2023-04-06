البوابة - من منا لا يحب المطبخ السوري خاصة في شهر رمضان. في سوريا يتم الاحتفال بالشهر الكريم بتزيين المنازل والمتاجر والشوارع بالأضواء، ومن خلال البازارات التقليدية في الشوارع والأسواق، ومشاركة أشهى الأطباق مثل الفتوش ، التبولة ، الكبة ، يبرق، المحمرة، كبة بالصينية، كباب حلبي، وعصير العرق سوس.

أطباق رمضانية من المطبخ السوري

فتة الحمص مع الصنوبر

يُقدم هذا الطبق النباتي على الإفطار ، وهو وجبة ممتازة للإفطار خلال شهر رمضان.

المكونات:

2 رغيف من الخبز العربي ، مقطع إلى قطع بحجم اللقمة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 رأس ثوم مفروم

ربع كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة معجون فلفل حلبي / تركي (مثل سيرا)

500 جرام حمص مجفف

0 كوب زبادي سادة كامل الدسم

ثلث كوب لبنة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة طحينة

ربع كوب عصير ليمون (حوالي نصف ليمونة)

ربع كوب صنوبر

1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي

الطريقة:

يُسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت / 200 درجة مئوية. يرش الخبز بالقليل من زيت الزيتون ويوضع على صينية خبز مبطنة بورق. نحمص خبز البيتا لمدة 7-8 دقائق مع تقليبها أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً . يمكن تخزين خبز البيتا في علبة محكمة الإغلاق لأسابيع. يُضاف رأس ثوم مفروم وزيت نباتي إلى قدر صغيرة على نار متوسطة. بمجرد أن يبدأ في إصدار الأزيز، يقلب باستمرار حتى يصبح الثوم ذهبيًا ، مع الحرص على عدم الاحتراق ، حوالي 3-4 دقائق. يخلط معجون الفلفل بالزيت فورًا عندما لا يزال ساخنًا. قد لا يتحد معجون الفلفل تمامًا مع الزيت ، لذلك يجب تقليبها بسرعة . ينقع الحمص المجفف طوال الليل حتى يتضاعف حجمه . صفي الحمص وضعيه في قدر كبير مع الماء البارد ، حوالي ضعف حجم الحمص. يُغلى المزيج على نار هادئة مغطى جزئيًا . بعد حوالي 10 دقائق ، تخلصي من الرغوة وأضيفي 2 ملعقة صغيرة ملح واستمري في الغلي لمدة 35 دقيقة أخرى. ضعيه جانبا. (يمكنك تخزين الحمص في نفس الإناء الكبير أو في وعاء كبير في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام .) لتحضير صلصة الحمص واللبن أخرجي كوبين من الحمص المطبوخ من القدر وضعيه في وعاء محضر الطعام. يُضاف الزبادي واللبنة والكمون والطحينة وباقي الملح وعصير الليمون وربع كوب من سائل طبخ الحمص. اخلطيها حتى تصبح ناعمة إلى حد ما ، حوالي 4-5 دقائق. يمكن تحضير صلصة الحمص واللبن قبل يومين من الموعد المحدد وتخزينها في الثلاجة. في قدر صغير على نار متوسطة منخفضة ، يقلب الصنوبر والسمن أو الزيت النباتي حتى يتحول لونها إلى الذهبي ، مع الحرص على عدم الاحتراق . يُرفع الصنوبر عن النار ويوضع جانباً في طبق نظيف . قبل التقديم مباشرة ، تنثر رقائق الخبز في طبق عميق دائري أو مربع ، وتوضع فوقه صلصة الحمص واللبن . ينثر الحمص الدافئ فوقه. ويرش الثوم المكرمل والصنوبر بسخاء .

أطباق رمضانية من المطبخ السوري

شوربة العدس

وجبة أساسية مغذية وشهية ولذيذة من المطبخ السوري من المؤكد أنها ستحظى برضا جميع أفراد الأسرة . تقدم مع شرائح الليمون والخبز المقرمش.

المكونات:

2 بصل أصفر متوسط

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1.5 كوب من العدس البني

ربع كوب أرز متوسط الحبة (مصري)

2 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة صغيرة ملح ، بالإضافة إلى المزيد حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة فلفل حلبي زيت ثوم أو 2 ملعقة صغيرة حلب / معجون فلفل تركي (اختياري)

شرائح ليمون ، خبز مقرمش للتقديم

الطريقة:

يُضاف البصل وزيت الزيتون إلى مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُطهى مع التحريك من حين لآخر ، حتى يتحول إلى شبه شفاف ويبدأ في التحول إلى اللون الذهبي ، حوالي 15 دقيقة . في هذه الأثناء ، قم بغلي 6 اكواب من الماء في قدر متوسط وأضف الأرز والعدس. يطهى على نار هادئة ، يغطى حوالي 30-40 دقيقة. يخلط بخلاط يدوي. ويصفى عبر غربال شبكي ناعم فوق وعاء كبير مقاوم للحرارة. تخلص من المواد الصلبة وأعد السائل إلى القدر. يضاف البصل والكمون والملح والفلفل الحلبي وزيت الثوم أو معجون الفلفل الحلبي في حالة الاستخدام. تقدم مع شرائح الليمون أو الخبز المقرمش. يمكن تحضيره قبل يومين وتخزينه في وعاء محكم الغلق في الثلاجة. أعد التسخين برفق على الموقد.

أطباق رمضانية من المطبخ السوري

النمورة (كعكة السميد باللوز)

المكونات:

1/4 كوب طحينة

2.5 كوب سميد خشن (أو فارينا)

2 كوب سكر

1 كوب زبادي سادة كامل الدسم

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

أنصاف أو شرائح لوز خام

6 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

شراب السكر:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

لصنع الشراب:

تُمزج جميع المكونات في قدر متوسطة الحجم على نار عالية. يقلب باستمرار حتى يذوب السكر ويبدأ السائل في الغليان. قلل الحرارة إلى متوسطة / منخفضة واتركها تتجانس لمدة 5 دقائق.

الطريقة:

ابدأ بتحضير صينية الفرن عن طريق فرد الطحينة بشكل متساوٍ ، كما لو كنت تدهن صينية الكيك. يُمزج السميد والسكر واللبن والخميرة وماء زهر البرتقال في وعاء كبير ويقلب بملعقة خشبية حتى يتجانس. يُسكب المزيج على الصينية ويُوزّع بالتساوي. تخيل كما لو كنت ستصنع مربعات متساوية (لأنك ستقوم بذلك لاحقًا) ، قم بإنشاء تصميمات باللوز في وسط كل قطعة متخيلة توضع انصاف اللوز. دعه يستريح لمدة ساعتين. اخبزي النمورة حتى يتحول لونها إلى ذهبي خفيف وتصبح متماسكة ، لمدة 30 دقيقة تقريبًا. في هذه الأثناء تذوب الزبدة على نار متوسطة. تُخرج النمورة من الفرن وتُدهن فوقها الزبدة المذابة ، وتُوضع في الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق أخرى أو حتى تتحول إلى اللون الذهبي الداكن. يُسكب الشراب فوق النمورة ويترك ليتشرب. قطع مربعاتك اللذيذة وقدمها للضيوف مع الشاي. يمكنك تخزين الباقي في وعاء محكم في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى يومين.

المصدر: omayahcooks.com

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