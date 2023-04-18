البوابة - يتمتع العراق بتاريخ غني في الطهي، وقد تأثر المطبخ العراقي بشدة بجيرانه في الشرق الأوسط. وخلال شهر رمضان ، هناك العديد من الأطباق التي تحظى بشعبية خاصة للإفطار والسحور، من أبرزها:

أطباق رمضانية من المطبخ العراقي

السمبوسة من أشهر أطباق الإفطار في المطبخ العراقي ، والسمبوسة ، هي عبارة عن معجنات مثلثة الشكل مقرمشة ومحشوة باللحم أو الخضار المتبل.

يخنة الفاصولياء طبق شهير آخر هو يخنة الفاصوليا البيضاء مع صلصة الطماطم والتوابل.

الكبة خليط من اللحم المفروم جيداً مع البرغل ومحشو باللحم المفروم المتبل بالبهارات العربية، ومشكل على شكل بيضاوي.

المسكوف طبق سمك مشوي متبل بالتمر الهندي ويقدم مع الأرز .

مرق الباذنجان يخنة مكونة من الباذنجان وصلصة الطماطم والتوابل .

الدولما (المحشي) خضار مثل الكوسا والباذنجان والفلفل الحلو والبصل محشوة بخليط من الأرز واللحم المفروم والبهارات العربية .

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم الحساء والسلطات ومجموعة متنوعة من أطباق اللحوم والخضروات بشكل شائع.

أطباق رمضانية من المطبخ العراقي

سلطة السماق العراقية

المكونات:

2 خيار متوسط

2 طماطم متوسطة الصلابة

1 بصلة حمراء

حفنة من أوراق البقدونس

أوراق نعناع صغيرة

1 ملعقة كبيرة سماق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح وفلفل مطحون حسب الرغبة

الطريقة:

نقطع الخيار والطماطم والبصل إلى مكعبات صغيرة وتوضع في وعاء تقطع الأعشاب بخشونة وتضاف إلى الخضار المفرومة يضاف السماق وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح حسب الرغبة للسلطة. قلبي جيدًا واتركي النكهات تمتزج معًا في الثلاجة.

وصفة الدولما العراقية​​​​​​​

المكونات:

1 رأس ثوم مفروم

نصف كجم من البصل (مقشر من الداخل)

3 فلفل أخضر (منظف من الداخل)

¼ كجم كوسة (محفورة)

¼ باذنجان (محفورة)

ربع كيلو ورق عنب

1 علبة معجون طماطم

2 كوب أرز مطبوخ

نصف كيلو مكعبات لحم

3 ملاعق صغيرة بهارات

2 مكعبات مرقة

1 كوب عصير سماق (سماق ممزوج بكوب ماء)

الطريقة:

1. اخلطي البهارات مع الأرز والثوم المفروم ومعجون الطماطم ومكعبات اللحم ومكعبات المرقة في وعاء.

2. نحشى البصل المفرغ ، والكوسا ، والفلفل الأخضر ، والباذنجان بخلطة الحشو.

3. توضع كل قطعة محشوة بشكل مرتب جنبًا إلى جنب في قدر كبير.

4. تلف أوراق العنب بإحكام لتشكيل لفائف تشبه الأصابع. ثم توضع فوق الخضار المحشي في القدر.

5. يصب كوب من عصير السماق على الخضار المحشوة ، ثم يغطى القدر.

6. يوضع القدر على نار عالية ويترك حتى يغلي ، ثم يترك على نار خفيفة لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج الخضار.

7. بمجرد الطهي، ارفعي الغطاء عن القدر واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق.

9. يقدم مع مشروب لبن الزبادي المخفوق والبارد.

بسكويت التمر العراقي (كليتشا)

المكونات:

لتحضير العجينة:

3 أكواب طحين

1 كوب حليب دافئ

1 كوب زبدة مذابة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة محلب مطحون

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة بذور حبة البركة

لحشوة التمر:

2 كوب تمر مجفف

1 ملعقة صغيرة بذور شمر

1 ملعقة صغيرة هيل بودرة

1 ملعقة كبيرة سمن

¼ كوب سمسم محمص اختياري

1 بيضة مخفوقة للدهن

الطريقة:

لعمل عجينة التمر ، سخني السمن في مقلاة أو قدر ، أضيفي بذور الشمر والهيل والتمر. قلبي كثيرًا حتى ينضج التمر. نضيف بذور السمسم ويقلب حتى يتجانس. توضع جانبا لتبرد بدرجة كافية للتعامل معها. لتحضير العجينة ، قلّبي الدقيق والمحلب والملح وبذور حبة البركة لتوزيعها بالتساوي. اخفقي الخميرة والسكر في نصف كوب من الحليب الدافئ واتركيه جانباً لمدة 5 دقائق لتنشيط الخميرة. يُسكب مزيج الحليب والخميرة ، ونصف الكوب المتبقي من الحليب الدافئ ، والزبدة المذابة فوق خليط الدقيق. تعجن لمدة 5 دقائق. دعها ترتاح وترتفع لمدة 20-30 دقيقة. بدلاً من ذلك ، قم بمزج كل شيء في الخلاط واعجن بذور حبة البركة يدويًا. افردي العجينة على شكل مستطيل كبير بسمك 1/4 بوصة. ضعي عجينة التمر بين ورقتين كبيرتين من ورق البرشمان وافرديها بنفس أبعاد العجين المستطيل الملفوف. تُرفع الصفيحة العلوية من عجينة التمر الملفوفة ، ثم تُقلب فوق العجينة. تنزع الورقة الأخرى. يقطع المستطيل من المنتصف بالطول ، ثم يلف كل نصف من الجانب الطويل الأوسط إلى قضيبين طويلين. قم بتسطيح كل قضيب قليلاً ، وادهن السطح بغسول البيض ، ثم قطع القضبان إلى قطع 1/2 بوصة. يوضع الجانب الملتف على صينية الخبز. يخبز في فرن محمى على درجة 360 فهرنهايت لمدة 15 دقيقة ، ثم اشويها على نار هادئة لمدة دقيقة أو دقيقتين. قدميها مع كوب شاي ساخن.

أطباق رمضانية من المطبخ الفلسطيني

أطباق رمضانية من المطبخ القطري