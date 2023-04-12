أطباق رمضانية من المطبخ الفلسطيني

البوابة - يعتبر المطبخ الفلسطيني امتداداً للمطبخ الشامي الكبير أو منطقة الهلال الخصيب، حيث تتشابه الأطباق الكلاسيكية بسبب تشابه المحاصيل الزراعية، والطقس، وحتى طرق الطبخ. نقدم لكم اليوم وصفات سهلة وصحية من المطبخ الفلسطيني العريق.

أ طباق رمضانية من المطبخ الفلسطيني

تبولة الناصرة

سلطة الأعشاب الطازجة مع البرغل، تشتهر هذه السلطة في لبنان، ولكن لكل منطقة في بلاد الشام طريقتها الخاصة في تقديمها، تعالوا نتعرف على الطريقة الناصرية من المطبخ الفلسطيني.

المكونات:

75 غرام من البرغل

2 حزمة كبيرة من أوراق البقدونس المسطحة أو 3 أكواب مقطعة

2 - 3 خيار صغير

1 طماطم متوسطة

1 بصلة صغيرة (اختياري)

حفنة من أوراق النعناع

زيت الزيتون

1 ليمون

ملح

فلفل اسود

الطريقة:

قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة جدًا وضعيها في وعاء مع ماء الطماطم. ضعي البرغل في الوعاء وغطيه جيداً واتركيه لمدة 10/15 دقيقة حتى يتشرب البرغل ماء ونكهة الطماطم. ستكون الحبوب طرية قليلاً لكنها مقرمشة . أثناء نقع البرغل ، اغسلي جميع الأعشاب والخضروات واتركيها حتى تجف . لتحضير البقدونس. انزعي الأوراق من السيقان وقطّعي البقدونس إلى شرائح رفيعة جدًا. بمجرد تقطيعه ، يجب أن يكون لديك حوالي 3 أكواب من البقدونس. ضعيها في وعاء كبير. عندما يصبح البرغل جاهزًا ، اخلطه مع البقدونس واتركه ليرتاح . يقطع الخيار والبصل إلى قطع صغيرة. كلما كان أصغر، كان ذلك أفضل، وتوضع جانبا . في وعاء ، تخلط 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون والملح والفلفل الأسود. تفرم حفنة جيدة من أوراق النعناع للحصول على حوالي 2 ملاعق كبيرة من النعناع المفروم. تضاف إلى تتبيلة زيت الزيتون وتخلط . تسكب الصلصة فوق البقدونس والبرغل. يضاف الخيار والطماطم (والبصل) ويخلط باليد. تذوق وأضف عصير الليمون وزيت الزيتون و / أو الملح حسب ذوقك. بعض الناس يحبونه حامضاً ، والبعض الآخر يفضله مع المزيد من زيت الزيتون .

أ طباق رمضانية من المطبخ الفلسطيني

القطايف

أشهر الحلويات التي تقدم في رمضان ويقدمها المطبخ الفلسطيني بالكثير من الحب والمكونات الطازجة.

المكونات:

مكونات القطر:

250 مل من الماء

215 غرام سكر

2 ملاعق صغيرة من الليمون

1 ملعقة صغيرة ماء زهر

مكونات عجينة القطايف

2 ونصف كوب من الماء الدافئ و 125 مل من الحليب

1 ملعقة صغيرة خميرة (فورية أو جافة نشطة)

1 ملعقة كبيرة سكر

280 غرام دقيق لجميع الأغراض

55 غرام من السميد الناعم - جيد للقوام ولكن يمكنك تخطيه واستخدام ما مجموعه 320 غرام من الدقيق لجميع الأغراض بدلاً من ذلك

1 ملعقة صغيرة ممتلئة من مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة ملح

زيت نباتي للقلي

للحشو

150 غرام من جبنة العكاوي أو غيرها من الجبن الأبيض غير المملح

60 غرام من الجوز المفروم (نصف كوب)

75 غرام لوز مقطع (نصف كوب)

1 ملعقة صغيرة من القرفة

1 ملعقة كبيرة من السكر

الطريقة:

لتحضير الشراب

في قدر ، سخني 250 مل من الماء مع 215 جرام من السكر. يُغلى المزيج مع التحريك من حين لآخر للتأكد من ذوبان السكر. أضف ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون واتركيه على نار متوسطة إلى منخفضة لمدة 12 إلى 15 دقيقة مع التحريك من حين لآخر. سوف يثخن قليلا. أطفئي النار واخلطي ملعقة صغيرة من ماء الزهر واتركيها لتبرد.

لتحضير العجينة

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الخميرة و1 ملعقة كبيرة من السكر في 625 مل من الماء الفاتر. استخدمي أصابعك لإذابة السكر والخميرة. إذا كنت تستخدم الخميرة النشطة ، اتركيها لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتكون الرغوة على السطح. مع الخميرة الفورية ، لا تحتاج إلى تركها تتراكم.

بعد ذلك نضيف الدقيق والسميد والبيكنج بودر والملح في خليط الماء. اخفقيها حتى تحصلي على قوام ناعم. غطيها بغشاء بلاستيكي واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة في مكان جاف ودافئ. يجب أن يرتفع العجين قليلاً ويصبح رقيقًا.

تحضير الحشوات

أثناء استراحة العجين ، حضري الحشوات. لحشوة الجبن ، قطعي الجبن إلى قطع صغيرة وضعيها جانبًا. لحشو الجوز ، اخلطي الجوز واللوز المفروم مع ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من القرفة. ضعيه جانبا.

تحضير القطايف

بعد أن تنضج العجينة ، قلّبيها بمضرب كهربائي لبضع دقائق. ثم سخني نصف ملعقة صغيرة من الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة (يمكنك استخدام الزبدة بدلاً من الزيت). عندما تكون المقلاة ساخنة ، اسكبي أقل من نصف كوب من العجين في المقلاة. ستنتشر على شكل دائرة ويجب أن يبلغ قطرها حوالي 10 سم. يُطهى على نار متوسطة حتى تظهر فقاعات صغيرة ويبدو الخليط من الأعلى جافًا. سيكون القاع بنياً ذهبياً. لا تقلبها ، فهي مخصصة للطهي على جانب واحد فقط.

ضعي الفطيرة بشكل مسطح على منشفة وغطيها بقطعة قماش أخرى. ستحتاج إلى وضع كل فطيرة بجانب الأخرى وليس تكديسها حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

كرري العملية مع باقي العجينة مع إضافة القليل من الزيت في المقلاة عند الحاجة.

حشو القطائف

الآن يمكنك البدء في ملء الفطائر. ضعي 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من مزيج الجبن أو الجوز في منتصف الفطيرة. تحتاج إلى إغلاقها ، لذا قم بطي الفطيرة إلى قسمين لإنشاء نصف دائرة وضم الحواف معًا في كل مكان ، مع التأكد من أنها محكمة الإغلاق. كرر مع كل الفطائر.

يمكنك إما خبزها في الفرن على صينية كبيرة لمدة 10-15 دقيقة عند 180 درجة مئوية أو يمكنك قليها بالزيت النباتي لمدة دقيقتين على كل جانب حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً.

قدميها ساخنة ، مع صب الكثير من شراب السكر عليها ، مع ضمان تغطيتها من الجانبين.

أ طباق رمضانية من المط بخ الفلسطيني

المقلوبة الفلسطينية

أرز مع الدجاج والخضار مثل القرنبيط والباذنجان والبطاطا والطماطم.

المكونات:

1.5 ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من الكركم المطحون

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة هيل

½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 بصلة متوسطة الحجم

زيت نباتي (ذرة أو عباد الشمس)

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع أو 6 إلى 8 قطع كبيرة على العظام - الساقين والفخذين و / أو الصدور

2.5 ملعقة صغيرة ملح

3 إلى 4 أوراق غار

1 قرنبيط

2 جزر كبير

1 بطاطا كبيرة

450 غرام من الأرز (الأرز متوسط الحبة هو الأفضل ولكن الحبة الطويلة جيدة أيضًا)

حفنة من الصنوبر وبعض البقدونس المفروم

للتقديم: الزبادي والخيار والطماطم

الطريقة:

أولاً تخلط جميع التوابل المطحونة (مع الملح) في طبق وتترك جانبًا. الخطوة التالية هي تحضير مرق الدجاج. نقطع البصل إلى قطع خشنة ، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في قدر كبير واقلي البصل على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. إذا اخترت دجاجة كاملة ، قطعيها إلى قطع. يمكنك إزالة الجلد عن الدجاج قبل قليه إذا كنت تفضل ذلك. أضيفي الدجاج إلى القدر واقليه بالتساوي على كل جانب لمدة 5 دقائق. عندما يتحول لون الدجاج إلى الذهبي ، اسكبي حوالي 1.3 لتر من الماء في القدر ، مع ضمان تغطية الدجاج بالكامل. ضعي 3 إلى 4 أوراق غار ، وملعقة صغيرة ممتلئة من الملح وملعقة كبيرة ممتلئة من خلطة التوابل ، واتركيها حتى الغليان ثم غطيها بالغطاء واتركيها تنضج على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة. أثناء الطهي ، قد تتكون بعض الرغوة على سطح الماء. من الأفضل إزالته بالملعقة ، لذا استمر في فحصه أثناء الغليان. أثناء طهي الدجاج ، جهزي الخضار. قشري الجزر والبطاطا وقطعيها إلى شرائح بحجم حوالي 1 سم. يقطع القرنبيط إلى قطع كبيرة ويغسل. في مقلاة ، سخني كمية كبيرة من الزيت النباتي - بعمق 0.5 سم إلى 1 سم. تقلى جميع الخضار على دفعات صغيرة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من كل جانب. استخدم منشفة ورقية لامتصاص الزيت. يشطف الأرز جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة النشا. قد تحتاج بعض أنواع الأرز إلى نقعها في الماء مسبقًا ، لذا تحقق من التعليمات الموجودة على العبوة. بمجرد أن ينضج الدجاج ، أخرجي القطع من المرق واتركيها جانبًا. يصب المرق من خلال غربال في وعاء منفصل بحيث تحتفظ بالسائل فقط ، والذي ستستخدمه في طهي المقلوبة. يمكنك الآن تجميع المقلوبة. في نفس القدر المستخدم في صنع المرق ، ضعي الدجاج ، ثم الخضار وأخيراً وزعي الأرز فوق الخضار لعمل ثلاث طبقات متساوية. رشي المزيد من مزيج التوابل على الأرز (ملعقة صغيرة) بالإضافة إلى 1.5 ملعقة صغيرة من الملح. يصب المرق في المقلاة حتى يصل إلى نفس مستوى الأرز أو 0.5 سم فوقه. يُغلى المزيج ، ثم يُغطى ويُترك على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة أو حتى لا يتبقى أي سائل على الإطلاق. بمجرد جفاف الماء، ارفعيها عن النار واتركيها لترتاح لمدة 10 دقائق مع الغطاء. الخطوة الأخيرة هي قلب الطبق على صينية كبيرة. ضعي الصينية أو الطبق كبير فوق القدر ، وامسكيه بقوة واقلبيه حتى تنتقل المقلوبة إلى الصينية أو الطبق. ترش المقلوبة بحفنة من الصنوبر والبقدونس. تقدم مع الزبادي وسلطة الخيار والطماطم ومخلل الزيتون والخيار.

أطباق رمضانية من المطبخ الإندونيسي

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري