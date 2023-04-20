البوابة - تعد وصفة الكسكس من أكثر الأطعمة شعبية في المطبخ الليبي . وهو أيضًا طبق مشهور جدًا باسم الطبق المغاربي. ولكن هناك وصفات أخرى مشهورة وشعبية في رمضان. تعالوا نتعرف على ابرز هذه الوصفات الرمضانية من المطبخ الليبي:

أطباق رمضانية من المطبخ الليبي

العصبان

هو سجق ليبي تقليدي محشو بمزيج من الأرز والأعشاب ، وكذلك لحم الضأن المفروم والكبد والقلب. قد تكون العصبان هي النسخة الليبية من الهاجي، عادة ما يتم تقديمها إلى جانب الوجبة الرئيسية في المناسبات الخاصة ، ويجب تناولها مع المخلل.

المكونات:

5-6 قطع أمعاء الأغنام ، بطول حوالي 30 سم (أغلفة أغنام)

500 كبد خروف وقلب خروف مفروم ناعما

250 جرام من لحم الضأن المفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف كوب زيت زيتون

2 طماطم متوسطة مفرومة ناعماً

4 أكواب بقدونس مفروم ناعماً

3 أكواب كزبرة طازجة مفرومة ناعماً

3 كوب ريحان طازج مفروم ناعم

3 بصل أخضر مفروم ناعماً

1 كوب نعناع طازج مفروم ناعماً

2 فلفل حار مفروم ناعم

½ كوب أرز قصير الحبة مغسول ، منقوع لمدة 10-15 دقيقة

1 ملعقة كبيرة: نعناع مجفف ، فلفل أسود ، زنجبيل مطحون ، فلفل حريف ، كركم ، ملح

الطريقة:

تغسل الأمعاء بالماء عدة مرات وتوضع في وعاء. ترش بعصير الليمون / الخل وتترك لمدة 10 دقائق ثم تشطف جيداً . في وعاء كبير ، اخلطي جميع مكونات الحشوة معًا جيدًا. قومي بحشو الأغلفة ، واتركي مساحة للأرز. اربطيها بالخيط لإغلاق الأغلفة عند كلا الطرفين. يمكنك أيضًا استخدام خيط قطني لربط كل حبة نقانق ولإنشاء عصبان أصغر . توخز كل نقانق بإبرة عدة مرات- كن دقيقًا لمنع انفجار العصبان أثناء الطهي. ضعي العصبان في قدر كبير ، واسكبي كمية كافية من الماء المغلي لتغطية النقانق (حوالي 3 سم فوق مستوى عصبان). أضف 1 ملعقة كبيرة ملح و نصف ملعقة كبيرة فلفل حريف و 1 ملعقة كبيرة كركم. اتركيه حتى يغلي ، ثم اخفضي الحرارة إلى متوسطة. اطبخي لمدة ساعة تقريبًا (يوخز العصبان مرة أخرى بإبرة إذا كانت تطفو) . تُرفع قطع العصبان وتوضع تحت الشواية أو تُقلى في القليل من الزيت حتى تحمر .

أطباق رمضانية من المطبخ الليبي

حساء درناوي - حساء الطماطم والريحان الشتوي

حساء شتوي من المطبخ الليبي مملوء بالطماطم والأعشاب الطازجة ومكثف بالدقيق. هذه الوصفة هي وصفة تقليدية من درنة بشرق ليبيا. في حين أن هناك العديد من الاختلافات في جميع أنحاء البلاد، إلا ان حساء درناوي هو الأكثر شهرة. يتميز باستخدام مزيج من الأعشاب الطازجة بما في ذلك الريحان والكزبرة والنعناع. يقدم مع عصير الليمون الطازج.

المكونات:

400-500 جرام لحم ضأن

2 حبة طماطم مفرومة ناعماً أو (علبة طماطم مفرومة)

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود وكركم ومسحوق الفلفل الحار

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 لتر ماء مغلي

ملح للتذوق

لتكثيف الحساء:

3-4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

نصف لتر ماء بارد

مزيج الأعشاب:

3 فصوص ثوم كبيرة

1 فلفل أحمر مفروم ناعم

1 كوب كزبرة طازجة مفرومة

1 كوب ريحان طازج مفروم

1 كوب نعناع طازج

الطريقة:

ضعي الأعشاب في محضر الطعام واخلطيها حتى للحصول على قوام جيد . نقطع اللحم إلى قطع صغيرة ، نضعها في قدر . تُسكب الأعشاب على اللحم ، ويُضاف الزيت ويُحرّك باستمرار ، ويُطهى على نار معتدلة لبضع دقائق . تُضاف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم ويُحرّك ويُطهى لبضع دقائق. يُضاف 1 لتر من الماء المغلي ، ويُترك على نار خفيفة لمدة ساعة تقريبًا . يُضاف 3-4 ملاعق كبيرة من الدقيق إلى 1/2 لتر ماء بارد ، ويُخلط جيدًا ، ويكون المزيج أكثر نعومة. يمكنك استخدام الخلاط . أخيرًا ، أضف هذا المزيج إلى الحساء أثناء التقليب المستمر لتكثيف الحساء. يُطهى لمدة 15 دقيقة أخرى ، ويُقدم مع خبز القمح الكامل الدافئ وأوتاد الليمون .

أطباق رمضانية من المطبخ الليبي

كعكة السميد بحشوة التمر: بسبوسة بالتمر

البسبوسة هي وصفة عربية تحتوي على السميد المنقوع في شراب السكر والمرصعة باللوز. هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير البسبوسة حسب المنطقة والبلد. تحتوي هذه النسخة الليبية على جوز الهند في خليط الكيك وعجينة التمر المحصورة بين طبقتين من السميد. إنها حلوى سهلة التحضير ومثالية مع قهوة الهيل العربية.

المكونات:

2 كوب سميد

1 كوب دقيق عادي

1 كوب جوز هند مجفف

1 كوب سكر (يمكنك تقليل الكمية إلى 1/2 كوب إذا كنت تريدها أقل حلاوة)

1 كوب زبدة مذابة

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة قرفة

500 جرام عجينة التمر مقطعة إلى شرائح رفيعة

الزينة:

1 كوب لوز مقشر

شراب السكر

5 أكواب ماء مغلي

3 أكواب سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل كثيف (اختياري)

يقدم مع القشطة الطازجة

الطريقة:

لتحضير شراب السكر تضاف جميع المكونات الى قدر صغير وتترك حتى الغليان على نار خفيفة حتى تنخفض الكمية إلى النصف. يرفع الشراب عن النار ويوضع جانبا ليبرد. تخلط جميع المكونات السائلة للبسبوسة ثم تضاف إلى المكونات الجافة. يدهن طبق فرن مستطيل الشكل بالطحينية ويفرد نصف خليط البسبوسة. رتبي شرائح معجون التمر فوقها بعناية ، ثم أضيفي خليط البسبوسة المتبقية وادهنيها. باستخدام سكين حادة ، يقسم العجين الى 12 مربعًا متساويًا ، وتزين كل قطعة بحبة لوز. تُخبز البسبوسة في فرن محمّى على حرارة 200 درجة مئوية حتى تصبح ذهبية اللون. تمررالسكين فوق المربعات مرة أخرى، لتعميق الخطوط. نضيف القطر البارد ثم تترك لتبرد. تقدم كل قطعة مع القليل من القشطة.

أطباق رمضانية من المطبخ العراقي

أطباق رمضانية من المطبخ الفلسطيني