البوابة - من منا لا يعشق المطبخ المصري المتنوع الغني بالنكهات والأطباق المتنوعة، نقدم لكم اليوم 3 وصفات شهية بنكهة مصرية، فتة بالحمص، وجولاش أو رقاق باللحم و بالطبع حلوى البسبوسة.

أطباق رمضانية من المطبخ المصري

فتة حمص

تحظى الفتة بشعبية في جميع أنحاء مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان ، وتستغرق دقائق لتحضيرها. تعالوا نتعرف عليها من المطبخ المصري.

المكونات:

3 خبز بيتا، مقطعة إلى أسافين

1 كوب حمص (معلب أو مطبوخ) ، مصفى

ملح

1 كوب زبادي عادي

3 فصوص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة كمون

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة معجون طحينة

نصف كوب صنوبر محمص

بقدونس مفروم أو كزبرة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 175 درجة مئوية / 350 فهرنهايت . توضع شرائح البيتا على صينية خبز وتخبز لمدة 10 دقائق ، حتى يصبح لونها بني فاتح ومقرمش. تخرج من الفرن وتوضع جانبا. يوضع الحمص في قدر صغير مع 100 مل (كوب) من الماء وتترك على نار خفيفة على نار متوسطة عالية لمدة 10 دقائق ، حتى يمتص الماء في الغالب ويتم تسخين الحمص من خلاله. يتبل بالملح ثم يرفع عن النار . في هذه الأثناء ، توضع الزبادي والثوم والكمون وعصير الليمون ومعجون الطحينة ورشة ملح في وعاء كبير وتخفق المكونات حتى تمتزج جيدًا. تخفق في القليل من الماء في المرة الواحدة إذا كان المزيج كثيفًا جدًا ، حتى يتم الوصول إلى القوام المطلوب . تقطع شرائح البيتا المحمصة قليلاً وترتب في طبقة متساوية في قاع طبق أو وعاء أو طبق خزفي. نضع فوقها الحمص الدافئ ، ثم صلصة الزبادي. ترش بالصنوبر والبقدونس أو الكزبرة وتقدم مع خبز البيتا أو رقائق البيتا الإضافية .

أطباق رمضانية من المطبخ المصري

جولاش مصري (فطيرة لحم فيلو)

وصفة فطيرة اللحم (المعروفة أيضًا باسم الجولاش المصري) تعد من المعجنات اللذيذة التي يمكنك تقديمها على موائد رمضان وهي من ركائز المطبخ المصري.

المكونات:

16 أونصة من عجينة الفيلو المجمدة ، مذوبة في عبوتها

1 بيضة مخفوقة في كوب حليب

1 كوب زيت زيتون بكر ممتاز (أو نصف كوب زيت زيتون ممزوج مع ربع كوب زبدة مذابة)

1 كوب بصل مفروم

1 رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن

1 ½ ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملح وفلفل

الطريقة:

يسخن الفرن الى درجة حرارة 350 فهرنهايت . توضع عجينة الرقائق المذابة بحرص بين منشفتي مطبخ مبللتين قليلاً . لتحضير حشوة اللحم. تسخن 1 ملعقة كبيرة من زيت زيتون في مقلاة كبيرة غير لاصقة. على نار متوسطة عالية ، يقلى البصل المفروم لفترة وجيزة. يضاف اللحم المفروم. يُطهى حتى يصبح لونه بنيًا بالكامل ، ويقلب بانتظام. تبعد المقلاة عن الحرارة لفترة وجيزة لتصريف أي دهون، ثم ترجع إلى الموقد. تضاف التوابل وتقلب حتى تمتزج المكونات بالكامل. ترفع عن النار . الآن ، لتجميع فطيرة الفيلو ، توضع ثلاث إلى أربع ورقات من عجينة الفيلو في قاع صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت. تطوى أي عجينة زائدة بالفرشاة. تدهن الطبقة العلوية من الرقائق بزيت الزيتون (أو خليط الزيت والزبدة). تكرر هذه الخطوة مع وضع ثلاث إلى أربع أوراق من الرقائق في المرة الواحدة في صينية الفرن. الآن ، بما أن لديك قاعدة جيدة للفطيرة ، تنشر حشوة اللحم بالتساوي فوق آخر ورقة فيلو . توضع الطبقات المتبقية على سطح اللحم وتكرر نفس العملية السابقة (مرة أخرى ، ثلاث أو أربع طبقات في المرة ، قم بطي الرقائق الزائدة ودهنها بزيت الزيتون) حتى يتم استخدام كل رقائق الفيلو . ادهني الطبقة العلوية بزيت الزيتون (أو خليط الزيت والزبدة). باستخدام سكين حاد ، قطّعي فطيرة الفيلو إلى 12 مربعًا . يخلط الحليب ومزيج البيض بالملح والفلفل ويصب بالتساوي فوق الفطيرة . توضع فطيرة لحم الفيلو على الرف الأوسط للفرن المسخن مسبقاً لحوالي 30 إلى 45 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا. يجب أن تكون رقائق الفيلو مقرمشة ويتحول لونها إلى البني الذهبي الجميل. قدميها دافئة مع سلطة جانبية!

أطباق رمضانية من المطبخ المصري

البسبوسة المصرية

كعكة السميد مع الزبادي وجوز الهند المنقوعة في شراب السكر والمزينة بالمكسرات.

المكونات:

1 ½ كوب (306 جم) دقيق السميد

نصف كوب سمن

1 ملعقة كبيرة عسل

نصف كوب (116 جرام) سكر

نصف كوب (97 جم) زبادي عادي

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب (45 جم) من رقائق جوز الهند غير المحلاة ، مبشورة ناعماً.

نصف ملعقة كبيرة طحينة بالإضافة إلى 1 ملعقة كبيرة سمن لفرشاة الصينية

للشراب:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عس .

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

مكسرات للتزيين

طريقة التحضير:

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت . في وعاء عميق ، يخلط السميد والبيكنج بودر والسكر وجوز الهند ثم تخلط جيداً . يذوب السمن في الميكروويف أو على الموقد ثم نذوب العسل فيه . أضيفي مزيج السمن إلى وعاء المكونات الجافة واخلطيها جيدًا حتى تمتزج . يضاف الزبادي ويخلط حتى تمتزج المكونات جيدًا . تدهن صينية دائرية 12 بوصة بالطحينة ويوزع خليط البسبوسة بالتساوي. ترش المكسرات على السطح بالتساوي للتزيين. تخبز في منتصف الفرن حتى تبدأ الحواف في التحول إلى اللون البني ، وقد استغرق ذلك حوالي 10 دقائق. ثم تنقل البسبوسة إلى الرف العلوي وتترك حتى يتحول اللون الى البني الذهبي من 15 إلى 20 دقيقة.

لصنع الشراب:

في قدر صغير على نار متوسطة ، تخلط مكونات الشراب وتترك حتى الغليان. عندما تغلي ، تخفف الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق. تطفئ النار ويترك الشراب دافئًا. عندما تنضج البسبوسة ، أطفئي الفرن وأخرجيها. يُسكب الشراب بالتساوي وتغطّى البسبوسة فورًا بورق القصدير. وتوضع في الفرن لمدة 5-10 دقائق. تخرج وتقطع وتقدم.

أطباق رمضانية من المطبخ التونسي

أطباق رمضانية من المطبخ التركي