5 أطعمة للتخلص من علامات إجهاد العين في رمضان

يؤكد المتخصصون أنَّ فيتامين "ب" من أهم الفيتامينات التي تمنح العين إشراقة

تشكو الكثير من السيدات من علامات الذبول والإجهاد في عيونهن خلال شهر الصوم، لذا نقدم لكِ سيدتي أهم المأكولات التي تجعل عينيك براقتين وتمدهما بالفيتامينات اللازمة لتقوية نظرك:



1- يؤكد المتخصصون أنَّ فيتامين "ب" من أهم الفيتامينات التي تمنح العين إشراقة وتجعل نظرك قويا، وهو يتواجد في المكسَّرات، الطماطم، البقول. لذلك، احرصي على تنويع سحورك وإفطارك بكمية مناسبة من هذه الأغذية.



2- تناولي التمر واللوز والفول السوداني إضافة إلى الخضر الورقيَّة بجميع أنواعها، مثل الخسّ والجرجير والبقدونس، فكلها غنيَّة بالفيتامينات المفيدة لجمال ونضارة ولمعان العين.



3- نوّعي مائدتك بأطباق الملفوف والبروكلي والقرنبيط والسبانخ الغنية بالفيتامينات التي تحافظ على صحة عينيك وجمالهما وتبعد عنهما الأمراض والإلتهابات.



4- تناولي عند السحور كوبا من عصير الجزر الغني بفيتامين أ والذي يعطي العيون بريقاً لامعاً، كذلك فإن الليمون او التفاح يوميا يحميان العينين من التلف ويساعدان في تقوية الإبصار.



5- تلذذي بتناول الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والسردين والماكريل فهي غنية بأحماض أوميغا وهي أحماض دهنية وجودها مرتبط بصحة العين حيث أكدت الدراسات أن المستويات المنخفضة من أوميجا ترتبط بجفاف العين.

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