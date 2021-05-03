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أطفال يلتقطون صور في أحد الشوارع الذي يصور العناصر الثقافية بما في ذلك المساجد في مدينة الموصل القديمة

منشور 03 أيّار / مايو 2021 - 07:18
أطفال يلتقطون صور في أحد الشوارع الذي يصور العناصر الثقافية بما في ذلك المساجد في مدينة الموصل القديمة
أطفال يلتقطون صور في أحد الشوارع الذي يصور العناصر الثقافية بما في ذلك المساجد في مدينة الموصل القديمة

الصورة: GETTY IMAGES

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