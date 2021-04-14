منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 09:17 أول صلاة تراويح في مدينة بوتراجايا الماليزية مع بداية شهر رمضان لهذا العام في مسجد "توانكو ميزان زين العابدين". تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أول صلاة تراويح في مدينة بوتراجايا الماليزية مع بداية شهر رمضان لهذا العام في مسجد "توانكو ميزان زين العابدين". نصف نساء العالم محرومات من الحرية المتعلقة باجسادهن نيوزيلندا: سفاح المسجدين يطلب تحسين ظروف سجنه روحاني: زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم 60% ردا على "الارهاب الاسرائيلي" الناتو والقوات الاميركية يعلنان الانسحاب من افغانستان Loading content ...