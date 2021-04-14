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أول صلاة تراويح في مدينة بوتراجايا الماليزية مع بداية شهر رمضان لهذا العام في مسجد "توانكو ميزان زين العابدين".

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 09:17
أول صلاة تراويح في مدينة بوتراجايا الماليزية مع بداية شهر رمضان لهذا العام في مسجد "توانكو ميزان زين العابدين".
أول صلاة تراويح في مدينة بوتراجايا الماليزية مع بداية شهر رمضان لهذا العام في مسجد "توانكو ميزان زين العابدين".

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