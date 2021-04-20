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إمام أردني يقرأ القرآن داخل مسجد في عمان، الأردن

منشور 20 نيسان / أبريل 2021 - 08:37
إمام أردني يقرأ القرآن داخل مسجد في عمان، الأردن
إمام أردني يقرأ القرآن داخل مسجد في عمان، الأردن

الصورة: رويترز


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