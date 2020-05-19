ابتهاجًا بعيد الفطر.. 600 لوحة مُضيئة تزيّن شوارع أبوظبي

علمت بلدية مدينة أبوظبي على إضاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والجسور، والدوارات في أبوظبي بـ 600 لوحة فنية مضيئة، ابتهاجًا واحتفاءً بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وأشارت البلدية الى أن هذه الخطوة تأتي لإدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

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وعملت فرق البلدية على تركيب لوحات زينة عيد الفطر بجانب زينة رمضان، لتجسد روحانيات عيد الفطر، وما يمثل لدى أفراد المجتمع، وتتميز اللوحات بأنها مزيج من التشكيلات الهندسية المختارة بين النجوم، والأهلّة، وكلمات التهنئة بعيد الفطر المبارك.

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وتتضمن لوحات زينة العيد الكثير من عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي، مثل: "عيدكم مبارك"، "عساكم من عواده"، "ينعاد عليكم"، "من العايدين والغانمين"، "من العايدين والسالمين".

وتم دمج ألوان عدة في اللوحة الواحدة لإعطائها روحًا خاصة تميزها عن المناسبات الأخرى، إضافة إلى تطعيم جميع المجسمات والتشكيلات بمادة الأكريليك.

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