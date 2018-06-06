لهذه الأسباب ابتعدي عن البطاطس المقلية في رمضان!

ينصح الخبراء بطهي البطاطس في الفرن مع كمية قليلة من زيت الزيتون

تُعد البطاطس من أكثر الأطعمة شيوعاً وأكثرها تناولاً، وخاصةً في رمضان. ولكن ما لا تعرفه أنه وفقاً لما نشره موقع "العربية"، أن خبراء التغذية ينصحون بالتقليل منها، وبالتحديد في وجبة الإفطار.

فتبعاً لخبراء في جامعة "ديوك" الأميركية، أن عملية طهي البطاطس من البداية للنهاية تفقد البطاطس قيمتها الغذائية. فبدايةً من عملية التقشير، فقشر البطاطس يحتوي على معادن هامة مثل البوتاسيوم والصوديوم والماغنيسيوم والكالسيوم والفسفور، والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم وتساهم في تكوين عظام الأسنان وتعزيز الطاقة وتعمل كمهدئ للأعصاب. كما أن إضافة الملح إلى الطعام له أضرار لا حد لها، مثل زيادة نسبة الإصابة بسرطان المعدة ويؤثر على ذاكرة الإنسان وتجعله عرضة للإصابة بأمراض الزهايمر ويتلف الكلى.

وأما عملية القلي فهي الأخطر، فتبعاً للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، فإن أضرار القلي لا حصر لها. فقلي الطعام على درجة حرارة عالية يشكل مادة كيمياوية تدعي "الأكريلاميد"، والتي تتسبب في تكوين الأمراض السرطانية، كما أن لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي. هذا بالإضافة إلى أن القلي يرفع نسبة الدهون والسعرات الحرارية في الأطعمة.

لذا ينصح الخبراء بطهي البطاطس في الفرن مع كمية قليلة من زيت الزيتون، حتى تتجنب المخاطر الصحية، والتي تُعد طريقة صحية وآمنة.

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