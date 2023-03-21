"السعودية تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء"

البوابة - دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية جميع المسلمين في البلاد لتحري هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، 29 شعبان 144 هجري حسب تقويم أم القرى (مكة المكرمة).

ودعت المحكمة العليا في السعودية في بيانها الرسمي كل يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المنظار التوجه نحو أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو من خلال الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وذكرت المحكمة في تقريرها بأن كل من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بتحري هلال الشهر الفضيل، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق المحددة لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

تحري هلال رمضان

ينتظر أكثر من 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر بدء صيام الثلاثين يومًا، شهر رمضان المبارك، الذي يُسمى بـ"سلطان الأحد عشر شهرًا".

ومن المتوقع أن يكون أول يوم صيام هو 23 مارس في السعودية والإمارات ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة، وفي حالة عدم التمكن من رؤية هلال رمضان في 21 مارس بعد صلاة المغرب، ستعلن لجنة رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية قد يكون يوم 23 مارس، الخميس.

وعادة ما تراقب لجنة رؤية القمر في المملكة العربية السعودية القمر في الأيام التي تسبق التاريخ المتوقع لبدء شهر رمضان، لكنها شجعت المسلمين الآخرين الذين يرغبون في رؤية القمر على القيام بذلك أيضًا.