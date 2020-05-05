السعودية تضع شروطًا لدخول المسجد الحرام وأداء صلاة التراويح

أعلنت هيئة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن مجموعة من الإجراءات احترازية التي تتبعها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد لمن يدخلون إلى المسجد الحرام.

ودشنت الهيئة منذ بداية شهر رمضان المبارك كاميرات حرارية في المسجد الحرام.

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قال الرئيس العام الرئيس العام للهيئة الشيخ عبدالرحمن السديس إنه "لا يدخل أحد الحرم إلا وقد خضع للفحص الدقيق، بحيث تأمن العدوى، وتقوم الكاميرات باكتشاف أي ارتفاع بالحرارة لأي شخص يدخل المسجد الحرام، وإذا اشتبه فيه يتم إرجاعه لإكمال باقي الفحوصات".

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وأضاف: "أحب أن أطمئن وأؤكد للمسلمين جميعًا، أنه لا خوف ولا فزع فخادم الحرمين الشريفين شخصيًا وولي عهده الأمين يقومان بالإشراف على صحة قاصدي المسجد الحرام، وهذه الدولة رعاها الله تجعل صحة مرتادي الحرمين الشريفين والمسلمين من أولى اهتماماتها، فلا تقلقوا أيها المسلمون".

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وألمح السديس في إطار حديثه إلى أن عودة الصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون قريبا، وقال السديس: "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة".