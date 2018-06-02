الكبة المقلية على الطريقة السورية

المقادير:

3 أكواب من البرغل الناعم

نصف كيلوجرام من اللحم الناعم

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقتان صغيرتان من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

المقادير للحشوة:

ملعقتان كبيرتان من السمن

نصف كيلوجرام من اللحم المفروم الناعم

ملعقتان صغيرتان من الملح

بصلتان كبيرتان مفرومتان

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتان صغيرتان من بهار اللحم

ملعقتان كبيرتان من السماق

ربع كوب من الصنوبر

طريقة التحضير:

البداية في تحضير الكبة المقلية تكون من خلال غسل البرغل جيدا ونقعه لمدة نصف ساعة تقريباً قبل استعماله.

في فرامة اللحم، قومي بطحن البرغل مع اللحم والبصل وبضع مكعبات من الثلج إلى أن تحصلي على مزيج ليّن ومتماسك.

ومن ثم أضيفي إليها الملح والفلفل واعجنيها قليلاً بيديك حتى تتجانس في ما بينها، واتركيها جانباً لحين استعمالها.

في هذا الوقت، قومي بتحضير الحشوة، حيث تعمدين إلى مزج المسن مع اللحم على نار خفيفة وتقليبها إلى أن يتحول لون اللحم إلى البني. عندها أضيفي البصل وتابعي التقليب حتى يذبل.

بعدها، اضيفي إليها الملح والفلفل الأسود وبهار اللحم والسماق والصنوبر، وتابعي التقليب على نار خفيفة.

لاحقاً، ابدئي بتحضير كرات من عجينة الكبة، حيث تبللين يديك بالماء المثلج، وتحضّرين الكرات، ثم بواسطة اصبعك إصنعي حفرة في وسط الكرة ووقومي بتوسيعها باصبعك إلى أن تحصلي على شكل الكبة.

ضعي فيها القليل من الحشوة واعيدي اغلاق الكبة المحشوة لتحصلي على شكل بيضاوي للكبة. استمري على هذه الحال حتى نفاذ الكمية، ثم قومي بقليها على النار.

بعد الانتهاء، ضعي الكبة في طبق التقديم وقدّميه على المائدة.

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