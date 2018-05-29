طريقة تحضير بسبوسة بالبندق

المكونات:

500جرام دقيق سميد

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب إلا ربع سكر

2/3 كوب ماء

ربع كوب عسل

ربع كوب سمن ذائب

الشربات:

2 ونصف كوب سكر

2 ونصف كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا

ملعقة كبيرة سمن

نخلط الدقيق مع جوز الهند والبيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نخلط السكر مع الماء ثم نضيف العسل والسمن ونخلط جيداً ثم نضع خليط السائل على خليط الدقيق ونقلب بأطراف الأصابع حتى يختلط الكل (بدون عجن) بعدها نحضر صينية مدهونة بالسمن ونوزع الخليط ثم نغطي الوجه بحبيبات البندق. ونخبز في فرن متوسط حتى تحمر الأطراف ويمكن تحمير الوجه باستخدام الشواية.

في اثناء خبز البسبوسة نحضر الشربات: نضع السكر مع الماء على نار متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر تماماَ. ثم نضع عصير الليمون ونترك الشربات على النار 5 دقائق ثم نطفئ النار ونضيف الفانيليا وملعقة السمنة.

توزع الشربات وهي ساخنة على البسبوسة فور خروجها من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً قبل تقطيعها.

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