بشكل يومي.. توزيع 38 ألف لتر زمزم على قاصدي المسجد الحرام

تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إتمام توزيع نحو 38 ألف لتر ماء زمزم، قبل أذان المغرب يوميًّا، على قاصدي المسجد الحرام، بواسطة 800 عامل.

وقال أحمد الندوي، مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أن فريق عملٍ ميداني من 90 موظفًا، يتابع التوزيع، الذي يشمل صحن المطاف والمسعى والتوسعة السعودية الثالثة.

ويحمل العمال ماء زمزم في حقائب، بعضها يحتوي على عبوات 200 ملم بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة، والبعض الآخر عبارة عن حقائب أسطوانية تستوعب الواحدة منها 10 لترات وفي الحالتين، يلتزم الموزعون بالتدابير الصحية الاحترازية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت عن رفع جاهزيتها استعدادًا لاستقبال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأشارت الرئاسة إلى أنه تم رفع الجاهزية من خلال "منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة". كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما تشرف الرئاسة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق، بكوادر فنية متخصصة.