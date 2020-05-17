بعد تسجيل 6 آلاف إصابة.. فتوى جزائرية تُحرّم المصافحة والتقبيل بعيد الفطر

أصدرت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر فتوى بتحريم التغافر المباشر (التصافح والتقبيل) خلال عيد الفطر، داعية إلى إرسال التهنئة عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الرسمية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية: "لا يجوز أن نجعل من المغافرة وصلة الأرحام سببًا في حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا".

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وأضاف: "ينبغي الاكتفاء بالتهاني من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الهاتف، والإنترنت) لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

كما دعت اللجنة إلى تأجيل عمليات الختان الجماعي التي كانت تجرى في الأيام الأخيرة من رمضان إلى ما بعد نهاية جائحة "كورونا".

يذكر أن غضب شعبي عارم شهدته الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية وفاة طبيبة حامل جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، فيما أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق بملابسات الواقعة.

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وشيعت بلدية "عين الكبيرة" بمحافظة سطيف (شرق) يوم الجمعة جنازة الطبيبة وفاء بوديسة، الحامل في الشهر الثامن إثر وفاتها بالفيروس.

وكانت بوديسة (28 عاما) تعمل في مستشفى "رأس الوادي" بمحافظة برج بوعريريج (شرق).

وشكل خبر وفاة الطبيبة بوديسة "صدمة" ظهر أثرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون عن تعاطفهم مع الفقيدة، وغضبهم إزاء الحادثة.