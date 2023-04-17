البوابة - أسس جيانفيتو روسي علامته التجارية في عام 2006 ، حيث أطلق مجموعته الأولى لربيع / صيف 2007. بفضل هويتها القوية ورؤيتها المعاصرة وجماليتها الأقل ، أصبحت العلامة الفاخرة لاعباً رئيسياً في المشهد العالمي للأحذية - مما يعكس الفن العريق والمعرفة التي تنتقل من جيل إلى جيل.

كما أصبحت أحذيته الخيار الأول للملكات والأميرات والمشهورات حول العالم، ومن أبرزهن الملكة رانيا العبدالله، الأميرة كيت ميدلتون، المطربة البريطانية ليدي غاغا، سيلينا غوميز، المحامية أمل علم الدين كلوني، عارضة الأزياء ميراندا كير، والدوقة ميغان ماركل، وعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد.

تألقي بتصاميم جيانفيتو روسي في عيد الفطر السعيد

جايبور ماكسي جيول بحزام خلفي من الساتان

حذاء جايبور ماكسي جويل: مثال للفخامة العصرية، الحذاء بكعب 85 مم مصنوع من الجلد، وينتهي بحزام خلف الكاحل مع إبزيم مميز ومزين بحجر كريستال ضخم- مصنوع حسب الطلب - تم تصميمه للتأكيد على التفاصيل الخالدة التي تؤكد الجوهر البسيط والأنيق للعلامة التجارية. صناعة يدوية في إيطاليا.

حذاء جليتر 105 الايقوني

يعتبر الحذاء الايقونة من العلامة الإيطالية جيانفيتو روسي ولكن بلمسة نهائية لامعة، والذي يعكس الأناقة والأنوثة. يبلغ طول الكعب 105 مم ، مع تصميم مدبب خالد مصمم بدقة بنسب نقية وبالتالي يمكن ارتداؤه مع أي زي من السراويل الضيقة إلى فساتين الكوكتيل.

حذاء سبكترا سلنغ 105 بحزام خلفي من الجلد

هو حذاء ذو كعب رفيع مدبب من الأمام مصنوع من جلد الغزال الناعم، ويتميز بكعب رفيع مقاس 105 مم وحزام خلف الكاحل مع إبزيم مميز يوضع على حزام الكاحل. يتميز هذا النمط أيضًا بزخرفة كاملة من أحجار الكريستال الثمينة. صناعة يدوية في إيطاليا.

حذاء جايبور 85 ماكسي جويل من الساتان والجلد

يمزج صانع الأحذية الإيطالي جيانفيتو روسي بين الحرفية اليدوية مع الأسلوب المرح الحديث لحذاء جايبور المفتوح من المجموعة الجديدة. الحذاء ذو كعب 85 مم، مع مقدمة مدببة مصنوع يدويًا من الجلد والساتان بألوان غنية نابضة بالحياة. مع حجر كريم من الزمرد المصنوع حسب الطلب، صممه جيانفيتو روسي نفسه ، يشع بتأثير متناغم متطور. صناعة يدوية في إيطاليا.

المصدر: ounass.ae

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