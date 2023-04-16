البوابة - هل تبحثين عن إطلالات جميلة للاحتفال بعيد الفطر السعيد؟ نقدم لكم اليوم مجموعة متنوعة من الملابس والفساتين الأنيقة والمحتشمة، اخترنا لكم 5 تصاميم من مصممات أزياء من الشرق الأوسط والهند وتركيا.

6 أفكار و إطلالات للاحتفال بعيد الفطر السعيد

إطلالات عيد الفطر

1. فستان كات ووك من SENNA

يُعد فستان كات ووك من Senna خيارًا كلاسيكياً رائعاً. الفستان رومانسي وأنثوي، ويتميز بطيات واسعة ومزين بدبوس لامع ، وخصر بحزام من نفس اللون مع تنورة واسعة.

عن ماركة سينا SENNA

ولدت ماركة "سينا" من الحاجة المفقودة للمرأة العصرية المحتشمة للحصول على مظهر مثالي. سينا، اسم زهرة ، وهي ماركة ثياب تركية تتميز بتصاميمها الكلاسيكية ذات الطابع العصري.

2. قميص مطرز بالترتر من الشيفون والحرير من SEMSEM

قميص SemSem ، المصنوع من الحرير والشيفون الخفيف الوزن ، يعرض صفوفًا من الترتر اللوني. مبطن بالبوليستر ومزين بحواف رقيقة ناعمة ، ينضح هذا القميص بسحر حالم. ارتديه مع البنطال المنسق واللمسات المعدنية لإكمال المظهر.

عن ماركة SEMSEM

SemSem هي علامة تجارية فاخرة تهدف إلى ربط وتمكين الإناث من جميع الأعمار والأجناس والخلفيات. أسستها المصممة المصرية عبير العتيبة ، تصاميم سمسم مستوحاة من خلفية عبير والثقافات الشرقية والغربية التي شكّلت نشأتها. تتعاون SemSem أيضًا مع منظمة غير ربحية مختلفة كل موسم لدعم النساء والأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم.

3. فستان مزين بحزام من الشيفون من أنشال تشاندا

يعكس هذا الفستان من أنشال شاندا حب المصممة للتصاميم الأنثوية والزينة الرائعة. مصنوع من الشيفون المزين بالمعدن مع بطانة متدرجة اللون ، مع التأكيد على شكل A الكلاسيكي بحزام مرصع بالجواهر ومحاط بأكمام بالون ضخمة بشكل كبير.

عن المصممة أنشال شاندا (Aanchal Chanda)

تأسست العلامة التجارية الهندية عام 2009 ، للمصممة من أصول هندية أنشال شاندا وهي تذكرنا بالفخامة التاريخية. تتلاعب الأكمام المبالغ فيها باللون المعدني الخافت والألوان المتطورة والصور الظلية المتواضعة في مجموعة فساتين السهرة والفساتين. فكر في السحر الجريء والروح الخالدة والأناقة المحافظة.

4. جمبسوت فوني كيب من أناتومي

تجمع العلامة الإماراتية Anatomi بين الخطوط الكلاسيكية واللمسات الفنية لابتكار قطع متطورة. صُمّم هذا الطراز الأنيق لملاءمة انسيابية الجسم مع سروال واسع، وبلمسة نهائية جميلة بزخارف من الكريستال والريش.

5. قفطان ماكسي مطرز من شذى عيسى

أضيئ مجموعتك من الملابس المحتشمة مع قفطان Seaport من أحدث مجموعة أزياء لشذى عيسى. يحتوي القفطان على ترتر يتلألأ على طول خط العنق V مصنوع ليشبه اللمسة العاكسة لحرارة الشمس المتلألئة على طول الما مع قماش طويل باللون الأزرق متموج كالموج.

عن المصممة شذى عيسى

نشأت شذى عيسى في دبي ، وهي متأثرة بالفن والديكورات الداخلية والسفر ، حيث تقوم بتجربة الزخارف المعقدة والظلال الانسيابية والمنسوجات الفاخرة. تجمع شذى عيسى بين تفاصيل الأزياء والأزياء العصرية ، وتثير إحساسًا أنيقًا يتخطى المواسم.

6. فستان وعباءة من الكريب والشيفون مزينة بالترتر من نور البحراني

يعكس الفستان الجوهر الهادئ لمجموعة جود للمصممة العُمانية نور البحراني. اختيار أنيق وفاخر لا تشوبه شائبة للمناسبات الخاصة ، يأتي الفستان الداخلي بكتف واحد مع عباءة واسعة مزينة بزخارف متلألئة فاخرة.

نور البحراني

ابتكرت المصممة العُمانية نور البحراني علامتها التجارية كرؤية للأناقة الأثيرية. مستوحاة من الطبيعة ورواية القصص ، تم تصميم كل قطعة بسلاسة تعكس الفردية والأنوثة. الأقمشة المطلية بشكل جميل والملونة بألوان ناعمة تخلق مجموعة من الفساتين المحتشمة والقفطان المطرزة وما بعدها.

المصدر: ounass.ae

4 قفطانات رمضانية من تصميم جورجيو أرماني

صور عبايات تناسب السهرات الرمضانية