تجنب العطش في رمضان 

يعاني الصائم من العطش في شهر رمضان المبارك وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، ومع العمل والتعب يعاني الصائم من العطش والإرهاق، حيث يستهلك جسم الإنسان جميع السوائل طوال تلك الفترة.

عادات لتجنب العطش في رمضان

يجب تجنب تناول المنبهات، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي، والقهوة، والنسكافيه، وغيرها، وبالأخص في فترة السحور، حيث إنها تفقد الجسم السوائل.

من العادات لتجنب العطش في رمضان تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم مثل التمر، والموز، فهي تخفف من الشعور بالعطش.

تناوُل طبق من السلطة الخضراء يساعد على ترطيب الجسم، وإمداده بالطاقة.

تناوُل كوب من اللبن يعمل على إمداد الجسم بالطاقة، ويقلل من الشعور بالعطش.

بدء تناول وجبة الإفطار بتناول 3 ثمرات من التمر، ثم تناول كوب من الماء أو الحليب، والانتظار لمدة 10 دقائق قبل تناول الوجبة.

تناول الخضراوات والفواكه في وجبة السحور، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تعمل على احتفاظ الجسم بالماء والسوائل.

تجنب تناول الأطعمة المشوية، والمقلية.

تجنب تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربون، مثل تناول المشروبات الغازية، فهي تزيد الإصابة بالانتفاخ، والغازات، وتعمل على منع الجسم من الاستفادة بالسوائل.

من من العادات لتجنب العطش في رمضان تجنب تناول كمية كبيرة من الماء خلال فترة السحور.

يمكن إضافة شرائح من الليمون أو النعناع الطازج إلى الماء، وتناوله.

تناول الشوربة الساخنة على وجبة الفطور قبل تناول الطعام، وبعد تناول التمر، والماء.

تناول البقوليات في وجبة السحور؛ حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والكربوهيدرات التي تمنح الشعور بالشبع، وتخفف من العطش.

احرص على الجلوس في الأماكن الباردة، وابتعد عن الأماكن الحارة، للحفاظ على الجسم رطب، مع الحفاظ على برودة البيت، وحجب الشمس عن البيت باستخدام الستائر.

من من العادات لتجنب العطش في رمضان أخذ القسط الكافي من النوم، ومنح الجسم الراحة والاسترخاء.

تأجيل السحور قدر الإمكان، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على استهلاك طاقة الجسم.

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، وتقليل تناول المخللات، والأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة؛ فهي تعمل على الزيادة من الشعور بالعطش، لما تحتويه من نسبة كبيرة من الصوديوم.

لجنب شعور الصائمين بالعطش يجب عدم الإفراط في تناول الحلويات، خاصةً في فترة السحور، حيث إنها تزيد الشعور بالعطش.

تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر، وعصير الليمون.

تناول البطيخ، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء الذي يعمل على ترطيب الجسم، وبالتالي تحمّل العطش في رمضان.

كيف يمكن تجنب العطش في رمضان؟