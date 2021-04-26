فوائد تناول الشوربة في رمضان كثيرة، تعتبر الشوربة عنصر أساسي على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

تعد الشوربة وجبة رئيسيّة بين الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم، ويُضفي تناول الشوربة في شهر رمضان المبارك العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، تحتوي الشوربة على العناصر الغذائية والسوائل وتسد الشهية في أولى ساعات الإفطار لتمنع الصائم من الإكثار من الطعام وتحميه بالتالي من مشكلات هضمية وغيرها.

فوائد تناول الشوربة في رمضان

أبرز فوائد الشوربة أن تناولها في بداية وجبة الإفطار يساعد على تدفئة المعدة وتجهيزها لاستقبال الطعام بعد يوم طويل من الصيام، مما يمنع الانتفاخات وشعور الانزعاج في المعدة.

تناول وجبة الإفطار مع الشوربةٍ تعتبر مصدر غني بالمياه ويمد الجسم بالسوائل اللازمة.

عند اختيار النوع الصحيح من الشوربات الصحية، ستحصل على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمك لتعويض ما خسرته في نهار الصيام.

تناول الشوربة تعتبر وجبة مناسبة لمعظم الفئات العمرية، حيث يسهل تناولها وبلعها على الأطفال والكبار في السن.

تناول الشوربة في شهر رمضان المبارك تمنح إحساساً بالشبع، حيث إن معظم أنواع الشوربات تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، مما يساعد على التحكم بالجوع عند الإفطار.

فوائد الشوربة للجسم:

دفء وليونة:

بدء الطعام بطبق من الشوربة يليّن المعدة ويدفئها

مصدر غني بالسوائل:

تحتوي الشوربة على نسبة عالية من الماء تغذّي خلايا الجسم وتحافظ على نضارة البشرة

طبق صحي ومغذي:

تشكّل الشوربة طبقاً صحياً طبيعياً، يعتمد على الخضار، أو اللحوم، الدجاج، البقوليات والأرز

الشوربة تحافظ على قيمتها الغذائية:

والجدير بالذكر أن طريقة تحضير الشوربة تجعلنا نحافظ على القيمة الغذائية الموجودة في المرقة بعد طبخها، لذلك هي غنية بالفيتامينات، المعادن والبروتينات

مليئة بالألياف الغذائية الصحيّة:

إن غناها بالألياف (كشوربة الخضار والبقوليات) يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتفادي النفخة والإمساك

تحتوي شوربة العدس على 4-5 غرام ألياف لكل حصة (كوب)

تحتوي شوربة الخضروات على 3-4 غرام ألياف لكل حصة (كوب)

طعم غني:

غنية بطعمها، يمكن لعائلتك التلذّذ بها وتذوّق جميع أصنافها. ومن الممكن احتسائها بسهولة من قِبَل الصغار والمسنّين

الشعور بالشبع عند تناولها:

تعطي الشوربة شعوراً بالشبع، تكون نتيجته تناول كمية أقلّ على العشاء