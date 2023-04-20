البوابة – كلما اعتقدنا أنه لا يمكن أن يكون هناك حد لتصاميم الحناء وأن تصاميم الحناء معدودة، نتفاجىء بأن هناك تصاميم جديدة وعصرية ومختلفة. لماذا ترضين بالحصول على تصميم قديم أو كلاسيكي بينما هناك تصاميم عصرية تناسبك أكثر، تعالوا نتعرف على ثلاثة من أبرز تصاميم الحناء للاحتفال بعيد الفطر السعيد.

ما هي الحناء الأفضل للبشرة؟

الحناء العضوية النقية آمنة لبشرتك وشعرك ، لكن الحناء مع إضافات غير صحية قد تهيج جسمك أو تتلفه. وأفضل حناء هي مسحوق الحنة المكيف الطبيعي 100٪ الخالٍ من المواد الكيميائية من أنتاركرانتي (250 جم).

تشير إحدى الدراسات إلى أن الحناء الطبيعية تستغرق بضع ساعات ليتم امتصاصها في الجلد وتسبب القليل من ردود الفعل التحسسية. بينما تعتبر الحناء التقليدية آمنة للاستخدام في الوشم المؤقت ، احترسي من الحناء الأسود.

الفرق بين الحناء الهندية والعربية؟

بينما يتم تطبيق الحناء الهندية على اليد بأكملها ، فإن الحناء العربية أقل تعقيدًا. وعادة ما تركز على راحة اليد. كما ان التصاميم العربية تبدو متباعدة أكثر أكثر وضوحاً، بينما تتميز الحناء الهندية بالتفاصيل الدقيقة والمعقدة والتي تغطي كامل اليدين والقدمين.

تصاميم الحناء الأكثر شعبية في عيد الفطر السعيد

1. تصميم المعصم

يتم اختيار تصميم اليد في الغالب لأنه الأكثر شعبية والأسهل والأسرع! ولكن اليوم تميل الفتيات والمراهقات لتجربة كل شيء من النقوش الصغيرة إلى الرسومات الكاملة، خاصة وأن مناسبة عيد الفطر فرصة رائعة لاستعراض رسومات وأفكار جديدة. هذا التصميم الجديد سيعجبك لأنه يشبه السوار على المعصم.

2. تصميم قلادة اليد

قد تبدو هذه التصاميم أكبر من فكرة الاحتفال بالعيد، ولكن لما لا، كما قلنا سابقاً لا توجد قوانين أو حدود لاستخدام الحناء، يمكنك اختيار رسومات متشابهة أو أشكال إسلامية مثل الهلال أو النجوم.

3. تصاميم الحناء البسيطة والأنيقة

إذا كنتِ فتاة مغرمة بالتصاميم البسيطة والأنيقة ، فستسعدك هذه الفكرة بالتأكيد. في حين أن التصاميم التقليدية شائعة جداً ، إلا أن القليل من التعديل على تصاميم الحناء المعتادة هو كل ما تحتاجين إليه للحصول على حناء تختلف عن كل الفتيات. أما السر في شعبية هذا التصميم هو رسمها على باطن اليد والرسغ.

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