حلبة البحرين تُطلق فعالية صحّية للدراجين والعدائين خلال رمضان

أطلقت حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" فعالية جديدة من نوعها وهي فعالية صحية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تواصل الحلبة توسيع مجموعة التجارب التي تقدّمها وتوفرها لتشمل جميع فئات المجتمع المحلي، وتنطلق هذه الفعالية برعاية بتلكو.

وتتيح الفعالية الصحية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين الفرصة لتجربة مضمار سباق الجائزة الكبرى للقيادة أو التدريب أو للعدائين بممارسة التمارين الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.

وستنطلق الفعالية كل خميس من الساعة 5:30 مساءً وحتى 8:30 مساءً، وستقام فعالية الدراجات الهوائية على مضمار الحلبة الخارجية الذي يبلغ طوله 3.543 كم، بينما فعالية العدائين ستنطلق على مضمار الحلبة الداخلية البالغ طولها 2.554 كم.

وستقام الفعالية يوم الخميس خلال شهر رمضان، وذلك في التواريخ التالية: 22 أبريل، ويوم الجمعة 30 أبريل، وآخر فعالية ستكون الخميس الموافق 6 مايو. كما ستتوافر محال لبيع وجبات الإفطار، وذلك من الساعة 6 مساءً.

ولضمان سلامة جميع المشاركين، ستكون الفعالية متاحة فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) والمتعافين من الفيروس، وعلى المشاركين إبراز الدرع الأخضر على تطبيق «مجتمع واعي» قبل الدخول للمشاركة في الفعالية.

يأتي إطلاق هذه الفعالية بعد نجاح اختبار الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية الذي أقيم مؤخرًا والذي لاقى إقبالاً كبيرًا.

تبلغ رسوم الدخول 2 دينار بحريني فقط للدراجات الهوائية، و1 دينار بحريني للعدائين، ويمكن لمن تقل أعمارهم عن 12 عامًا المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.

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