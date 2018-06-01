وصفة سهلة لاعداد حلوى التوفي بالحليب الشهي

الحلا من أكثر أطباق الحلويات رغبة في بلاد الخليج بصفة خاصة، والبلاد العربية بصفة عامة، فهو سهل التحضير يقدم إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة، يمكن تحضيره بطرق ونكهات عديدة، أحضرنا لكم وصفة حلوى التوفي بالحليب.

المقادير:

• حليب بودرة: كوبان.

• البيض: 4 حبات.

• سكر: كوب.

• بيكنج بودر: ملعقة كبيرة.

• الفانيلا: ملعقتان صغيرتان.

• جوز الهند: كوب (مجفف).

• القشطة: علبة (مقادير التوفي).

• سكر: كوب (مقادير التوفي).

طريقة التحضير:

1. ضعوا الحليب في مقلاة على النار مع التحريك حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبياً.

2. اخلطوا السكر مع الحليب المحمص والبيض والفانيلا والبيكنج باودر وجوز الهند في وعاء عميق وحركوا حتى يتمازج ويتجانس الخليط.

3. جهزوا صينية فرن وادهنوها بالزيت وصبوا الخليط فيها.

4. أدخلوا الصينية إلى فرن محمى على درجة 180، واتركوه لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى ينضج.

5. لتحضير التوفي: ضعوا السكر في قدر على النار وحركوا حتى يذوب ويصبح ذهبياً، ثم أضيفوا القشطة مع التحريك وارفعوا الخليط عن النار، صبوا خليط التوفي على الحلوى واتركوه ليبرد وقدموه بارداً.

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