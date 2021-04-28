خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.. الإمارات تسمح بإقامة التهجد بالمساجد

سمحت الإمارات العربية المتحدة بإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وفقًا لضوابط وإجراءات احترازية.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري أن صلاة التهجد ستقام بمدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، ويكون التوقيت عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية عشرة والنصف في جميع إمارات الدولة.

وأشار الظاهري إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين، خصوصًا كبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، على أن يحيوا سنَّة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم من خلال الصلاة جماعةً مع الأهل، أو منفردين، ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً.

يذكر أن الإمارات تمكنت من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليميًا وعالميًا، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة، ونجحت في الحملة الوطنية للقاح مع توافر غالبية اللقاحات المعتمدة عالميًا، والتي تشمل أربعة أنواع وهي: لقاح "سينوفارم"، ولقاح "فايزر-بيونتيك"، ولقاح "سبوتنيك في"، ولقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، كما توفر الدولة التطعيم مجانًا واختياريًا لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين.